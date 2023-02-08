نشاط فني مكثف للفنان محمود حافظ بين السينما والدراما في 2023

يعيش محمود حافظ، حالة من النشاط الفنى المكثف خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع بداية العام الجديد 2023، على الصعيدين السينمائي والدرامي، حيث يخوض الماراثون الرمضاني المقبل بمسلسلين ضخمين، ويجسد فى كلا منهما شخصية تختلف تماما مع الأخرى، بالإضافة إلى أنه ينتظر عرض أحدث أعماله الدرامية «بالطو» حصريًا على منصة watch it، إلى جانب مشاركته في بطولة 6 أعمال سينمائية جديدة؛ ليثبت مدى احترافيته فى فن اختيار أدواره المتنوعة.

مسلسل «حضرة العمدة»

يواصل محمود حافظ تصوير دوره في أحداث مسلسل «حضرة العمدة»، أمام روبي، ويعد هذا التعاون الثالث بين الثنائي على الساحة الفنية، ويقدم خلاله «حافظ» دورًا رئيسيًا يسهم في تحريك الأحداث بشكل مباشر وقوى، يتمثل فى شخصية جديدة تمامًا عما سبق أن قدمه في أعماله المختلفة، وسيكون بمثابة مفاجأة كبيرة للجمهور.

المسلسل تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، ويناقش «قضية المرأة في المجتمع من خلال تولي سيدة شابة منصب عمدة قريتها لتواجه كل تحديات الواقع»، ويشارك خلاله نخبة كبيرة من النجوم والفنانين فى مقدمتهم سميحة أيوب، وبسمة، وأحمد بدير، وصلاح عبدالله، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبد المغني، ووفاء عامر، وإدوارد، وأحمد رزق، وإيهاب فهمي، وأحمد بدير، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، ويضع الموسيقى التصويرية للمسلسل الموسيقار شادى مؤنس، وإنتاج مشترك بين مجموعة فنون مصر والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج عادل أديب.

«بابا المجال»

أما العمل الثاني الذي يشارك «حافظ» به خلال السباق الرمضاني المقبل، مسلسل «بابا المجال» أمام مصطفى شعبان، في أول تعاون فني بينهما.

والمسلسل تدور أحداثه فى إطار شعبي تجمع بين الإثارة والأكشن، حول تجارة قطع الغيار السيارات، حيث يخوض أبطال العمل صراعات درامية عديدة بها.

«بابا المجال» يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم سوسن بدر، رياض الخولي، باسم سمرة، ياسمين رئيس، جومانا مراد، محمد نجاتى، سماء إبراهيم، عارفة عبدالرسول، محمد رضوان، فرح يوسف، أحمد كشك، هبة حسن، أسماء سليمان، والطفلة كارما موسى، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

«بالطو» على منصة WATCH IT

وينتظر حافظ، انطلاق أولى حلقات مسلسل «بالطو وفانلة وتاب» على منصة Watch it، اليوم الأربعاء، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، حول مهنة التمريض وما يحدث بدور الرعاية الصحية.مسلسل «بالطو وفانلة وتاب»، مكون من 10 حلقات ويشارك فى بطولته بجانب حافظ ، مجموعة كبيرة من الفنانين منهم عارفة عبد الرسول، ومحمد محمود، ومحمود البزاوى، وبيومي فؤاد، ومحمد رضوان، وعصام علي، وعدد من ضيوف الشرف منهم الفنان القدير خالد الصاوي، وهو مأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه، وقصة وسيناريو وحوار أحمد عاطف، ومن إخراج عمر المهندس، حفيد الفنان الراحل فؤاد المهندس.

طرح «رمسيس باريس» بدور العرض فى عيد الفطروعلى الصعيد السينمائي، ينتظر «حافظ» طرح أحدث أفلامه «رمسيس باريس» بدور العرض السينمائية خلال موسم عيد الفطر المقبل 2023، حيث بدأت الشركة المنتجة الدعاية للفيلم مبكراً، وطرحت الإعلان التشويقى الأول والبوسترات الدعائية للفيلم.

وتدور أحداث في إطار كوميدي، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيرا من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.الفيلم بطولة هيفاء وهبي، حمدي الميرغني، مصطفى خاطر، محمد سلام، محمد أسامة (أوس أوس)، ومحمد ثروت، التونسية سميرة مقرون، مصطفى البنا، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى، من إنتاج شركة AKA أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، وتوزيع سينرجى فيلمز.

«البطة الصفرا» و «لف وارجع تانى»

وانتهى «حافظ» مؤخرًا من تصوير دوره فى فيلم «البطة الصفرا» الذى تدور أحداثه فى إطار كوميدي اجتماعي، ويشارك فى بطولته نخبة كبيرة من الفنانين منهم غادة عادل، محمد عبد الرحمن ، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبو الروس، أحمد طلعت، قصة وسيناريو وحوار محمود عزت، وإخراج عصام نصار.

فيما أوشك على الانتهاء من تصوير مشاهده فى فيلم «لف وارجع تانى» بقيادة المخرج شادي علي، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حيث يستيقظ مجموعة من قاطني إحدى البنايات بإحدى الحارات الشعبية، ويتفاجأوا باختفاء الحارة والناس، ولا يبقى سواهم، فيبدأوا رحلة شاقة لإعادة الحارة وساكنيها من جديد.

«لف وارجع تانى» تأليف ورشة برة الصندوق لـ محمود حمدان، ويضم مجموعة كبيرة من الفنانين منهم، أحمد فتحي وصلاح عبدالله ومحمد رضوان وطارق الإبياري، وشيرى عادل.«جروب الماميز» و«المطاريد» و«نبيل الجميل»

ويعرض حاليًا لـ«حافظ» فى السينمات 3 أفلام محققة نجاحًا كبيرًا ونسبة إيرادات عالية، فى مقدمتهم فيلم «نبيل الجميل اخصائى تجميل» الذى تم طرحه منذ 40 يومًا في دور السينما المصرية وحقق وحقق إيرادات بلغت نحو 31 مليون جنيه.الفيلم بطولة محمد هنيدى، نور اللبنانية، محمد سلام، رحمة أحمد، ياسر الطوبجى، أحمد فؤاد سليم، محمد رضوان، محمد الصاوى، مادلين طبر، شيما وهو من تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج خالد مرعى.

كما يعرض له فيلم «جروب الماميز» وكذلك فيلم «المطاريد» الذى قررت الشركة الموزعة له زيادة عدد دور العرض السينمائية،