رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

كم تحصل على وديعة العامين من بنك مصر؟ إليك جدول أسعار شهر مارس

كتب:

منة العشماوي
10:51 م | الثلاثاء 07 مارس 2023
أسعار الفائدة على وديعة العامين

أسعار الفائدة على وديعة العامين

كشف بنك مصر عن أسعار الفائدة الجديدة الخاصة بشهر مارس الجاري 2023، وتتضمن الودائع بأكثر من مدة بداية من الأسبوع حتى 7 سنوات، من بينها وديعة العامين.

وبحسب جدول أسعار الفائدة الجديدة من بنك مصر على الوديعة مدة سنتين، فصاحب المبلغ من ألف إلى مليون جنيه يحصل على عائد 8.125%.

أسعار الفائدة لوديعة السنتين في بنك مصر

وبالنسبة للمبلغ من مليون إلى مليوني جنيه لمدة العامين وأقل من 3 سنوات سعر العائد 8.25%، والوديعة الأكثر من مليوني جنيه إلى 5 مليون جنيه يكون 8.375%، والأكثر من 5 إلى 10 مليون جنيه 8.50%.

وديعة الأسبوع في بنك مصر

ويتيح بنك مصر أيضا ودائع الأسبوع والـ15 يومًا، حيث إن وديعة الأسبوع لمبلغ ألف جنيه إلى مليون جنيه عائد 5.375%، ولنفس المبلغ لوديعة الـ 15 يومًا يكون العائد 5.875%.

اقرأ المزيد:

أعلى عائد لشهادات بنك مصر مع قرب استحقاق الـ «18%».. تعرف عليه

أشرس 5 أنواع للكلاب في مصر.. أحدها أدخل مدير بنك في غيبوبة كاملة

كم يدفع بنك مصر على حساب التوفير المنجز؟.. عائد شهري يصل إلى7%

كل ما تريد معرفته عن حساب توفير الشباب من بنك مصر.. عائد يصل لـ8.50%
بقلم منة العشماوي