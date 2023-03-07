كم تحصل على وديعة العامين من بنك مصر؟ إليك جدول أسعار شهر مارس

كشف بنك مصر عن أسعار الفائدة الجديدة الخاصة بشهر مارس الجاري 2023، وتتضمن الودائع بأكثر من مدة بداية من الأسبوع حتى 7 سنوات، من بينها وديعة العامين.

وبحسب جدول أسعار الفائدة الجديدة من بنك مصر على الوديعة مدة سنتين، فصاحب المبلغ من ألف إلى مليون جنيه يحصل على عائد 8.125%.

أسعار الفائدة لوديعة السنتين في بنك مصر

وبالنسبة للمبلغ من مليون إلى مليوني جنيه لمدة العامين وأقل من 3 سنوات سعر العائد 8.25%، والوديعة الأكثر من مليوني جنيه إلى 5 مليون جنيه يكون 8.375%، والأكثر من 5 إلى 10 مليون جنيه 8.50%.

وديعة الأسبوع في بنك مصر

ويتيح بنك مصر أيضا ودائع الأسبوع والـ15 يومًا، حيث إن وديعة الأسبوع لمبلغ ألف جنيه إلى مليون جنيه عائد 5.375%، ولنفس المبلغ لوديعة الـ 15 يومًا يكون العائد 5.875%.