مصرع 8 أشخاص وإصابة أكثر من 100 في انفجار مبنى ببنجلاديش

لقي ما لا يقل عن 8 أشخاص مصرعهم، وأُصيب أكثر من 100 آخرين، اليوم، في انفجار بمبنى بمنطقة جولستان في العاصمة البنجلاديشية دكا.

وذكر أحد ضباط في فريق الإطفاء، وفقا لقناة «روسيا اليوم»، أنّ خمس وحدات إطفاء تعمل في الموقع، مبيّنا أنّ الانفجار أدى إلى تضرر مبنيين، الأول مكون من 7 طوابق والثاني من 5.

وأضاف أنّه حتى الآن جرى انتشال 8 جثث ونقل أكثر من 100 مصاب إلى مستشفى كلية الطب في دكا، ولم يعرف بعد سبب الانفجار.