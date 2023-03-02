إصابة شخصين في انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بالفيوم

أصيب شخصان بإصابات متنوعة، جراء تعرضهم لحادث انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزلهم بإحدى القرى بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، صباح اليوم الخميس، مما تسبب في حالة من الفزع لدى أهالي المنزل والمنازل المجاورة.

وعلى الفور، هرعت قوات الشرطة، وسيارات الحماية المدنية إلى مكان انفجار أسطوانة بوتاجاز لإتخاذ اللازم، كما جرى نقل المصابين للمستشفى.

بلاغ بانفجار أسطوانة بوتاجاز

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز صباح اليوم الخميس، داخل منزل بقرية منشأة طنطاوي بدائرة المركز، ووجود مصابين.

إصابة شخصين بالانفجار

وانتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم هيثم طلبة رئيس مباحث مركز شرطة سنورس إلى مكان بلاغ بانفجار أسطوانة بوتاجاز، وتبينّ إصابة شخصين بإصابات متنوعة وجروح متفرقة بالجسم، وتبينّ أنّ الأسطوانة انفجرت جراء حدوث تسريب غاز بها، بينما جرى إطفائها قبل أن تتسبب في نشوب حريق بالمنزل وتمتد إلى المنازل المجاورة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بسيارة إلى مكان الواقعة، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى سنورس المركزي، وإيداعهم في قسم الاستقبال للكشف عليهما وتشخيص إصاباتهما تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما بحسب إصابة كل منهما.

تحرير محضر بالواقعة

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الانفجار وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.