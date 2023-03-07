رقم خدمة عملاء «تكافل وكرامة» للاستفسار وتقديم الشكاوى

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي رقم خدمة عملاء تكافل وكرامة ليتمكنوا من خلاله من تسجيل شكواهم أو الاستفسار عن بطاقة الدعم النقدي، أو الحصول على خط «وي»، في إطار التسهيل على المستفيدين البالغ عددهم 5.2 مليون أسرة.

زيادة تكافل وكرامة بنسبة 25%

وأوضحت وزارة التضامن أنه جرى تخصيص رقم خدمة عملاء تكافل وكرامة «19680»، لمعرفة شروط التقديم في البرنامج أو معرفة أسباب الاستبعاد من البرنامج وغيرها من الخدمات التي تقدم من الخط الساخن، مشيرة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قرر زيادة مبلغ الدعم النقدي «تكافل وكرامة» بنسبة 25 % بدءا من شهر أبريل المقبل 2023 ، مؤكدة في تقرير لها أن الوزارة جاهزة للصرف بدءا من 15 أبريل المقبل وهو الموعد المقرر لبدء صرف الدعم النقدي الشهري بشكل متوالي.

شروط استحقاق برنامج «تكافل وكرامة»

ولفتت وزارة التضامن الاجتماعي إلى أن شروط الاستحقاق لبرنامج «تكافل وكرامة» تتمثل فيما يلى :

- تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج الدعم النقدي «تكافل» لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن السادسة.

- يشترط لاستمرار الدعم النقدي أن يتردد الأطفال والأم على الوحدات الصحية.

- التزام الأسر المستفيدة التي لديها أطفال من سن 6 سنوات حتى سن الثامنة عشر، بالحضور في المدارس والانتظام، وأن يكون الأبناء بمراحل التعليم المختلفة.

- عدم زواج الأبناء مبكرا قبل 18 سنة.