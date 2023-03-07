سكرتير عام مطروح: إخلاء العمارات الآيلة للسقوط في السلوم

وجه اللواء أشرف إبراهيم، سكرتير عام محافظة مطروح، لمديرية الإسكان، بإخلاء العمارات الآيلة للسقوط بمدينة السلوم، والصادر لها قرارات إزالة من عام 2016، وتم التوقيع بالإقرار بالإخلاء خلال 45 يوما.

كما قرر تشكيل لجنة مختصة للمعاينة على الطبيعة لموقع الأرض المقترحة لإنشاء مدرسة بمنطقة الحران، ومدى وقوعها في مخر السيول من عدمه، وكذلك التوجيه للتخطيط العمراني والمتغيرات المكانية لدراسة ضم التجمعات التابعة للشبيكات لمركز السلوم والعرض.

صيانة محطات تحلية السلوم

واستمع سكرتير عام محافظة مطروح، خلال زيارته مدينة السلوم، اليوم، بحضور العميد عبد الغني السماحي، رئيس مدينة السلوم، ووكلاء الوزراء، ومديري الأجهزة التنفيذية المعنية بعدد من أهالي السلوم مع حصر مطالبهم وما جرى اتخاذه من إجراءات لعرضها على محافظ مطروح.

كما وجه لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسراع في إصلاح وحدات التحلية بكل من قرية بقبق وأبو زريبة، على أن يتم الإسراع في ضخ المياه بشبكة المياه الموجودة بتجمع الحران، وتوفير سيارة نقل مياه بالتجمع، لحين توصيل الشبكة بالمغذي الرئيسي وضخ المياه، مع تشكيل لجنة من الشركة لمعاينة التجمعات المحرومة وتوصيل المياه بالشبكة خلال شهرين، كما تم التوجيه لإدارة تنمية القرية بالتنسيق مع الموارد المائية والري ومديرية الزراعة لمعاينة أماكن مخرات السيول بالمدينة وعمل التكاسي المطلوبة.

إصلاح انقطاع الكهرباء

ووجه سكرتير عام محافظة مطروح، بقيام شركة الكهرباء بالمعاينة وإصلاح تكرار انقطاع التيار الكهربائي بالوحدة الصحية بقرية أبو زريبة، وتنسيق مديرية الصحة مع شركة المياه لتوفير المياه بالوحدة الصحية، والتنسيق بين مجلس مدينة السلوم والأملاك ومديرية الصحة لاختيار قطعة أرض مناسبة للتخصيص لإقامة وحدة صحية بالسلوم.

استجابة لمشاكل المواطنين بالسلوم

كما استجاب السكرتير العام لمحافظة مطروح لجميع مطالب الأهالي، ووجه بحصر الأشخاص ذوي الإعاقة بمركز السلوم، والتنبية عليهم بتقديم المستندات الدالة على الإعاقة لمكتب العمل بمركز السلوم، وذلك لتعيينهم في نسبة الـ5% بالقطاع الخاص، وكذلك تدبير محول كهرباء بتجمع شليتة بمركز السلوم.

كما وجه للأبنية التعليمية ومديرية التربية والتعليم بدراسة تعديل التخصيص الخاص بالمدرسة التجريبية واستقطاع مساحة لإنشاء مدرسة تعليم أساسي وإزالة الإشغالات الموجودة أو بناء سور فاصل بين إشغالات شركة الكهرباء والمدرسة، والتنسيق لإعداد الدراسة لتخصيص مكان لإنشاء إدارة تعليمية بالسلوم، وكذلك دراسة طلب إنشاء مدرسة ثانوي صناعي لخدمة طلاب السلوم.