محافظ مطروح: الإسراع في ترميم كورنيش السلوم عقب هبوط أرضي بسبب الأمطار

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالاسراع في اعادة ردم وترميم كورنيش مدينة السلوم عقب هبوط جزئي نتيجة تراكم مياه الأمطار الكثيرة التى شهدتها المدينة خلال الأسبوع الماضي وعدم قدرة شنايش تصريف المياه على تصريفها، مما أدى إلى تراكمها على بلاط الكورنيش وتسربها وحدوث هبوط أرضي، وبناء على توصية اللجنة الفنية التى تم الدفع بها لمعاينة أسباب الهبوط تم التوجيه بسرعة اعادة ترميم الكورنيش، ومراعاة فتح مزيد من فتحات تصريف المياه علي كورنيش السلوم.

ردم الهبوط الأرضي في كورنيش السلوم

وصرح العميد عبد الغنى السماحى رئيس مدينة السلوم إنه جارى ردم منطقة الهبوط بكورنيش السلوم بردم طفلة وزلط سن واعادة اعمال ترميم الكورنيش إلي حالته الطبيعية مرة أخري.

لجنة للتعامل مع هبوط كورنيش السلوم

وأوضح رئيس مدينة السلوم ببيان، اليوم، أن محافظ مطروح فور الأخطار بوجود هبوط أرضي بكورنيش مدينة السلوم، أصدر على الفور قرارا بتشكيل لجنة من الجهات المعنية من فرع هيئة حماية الشواطئ بمطروح والموارد المائية والرى ومديرية الاسكان والطرق وشركة مياه الشرب والصرف الصحى ومجلس مدينة السلوم للوقوف على أسباب الهبوط بالكورنيش والمقام منذ عام 2004 وبسرعة معالجة تلك الأسباب واعادة ردم الأجزاء المنهارة وعودة الكورنيش إلى حالته مع التطهير الدورى لشنايش تصريف مياه الأمطار.