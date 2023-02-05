منخفض جوي بارد يضرب مطروح والمدن الساحلية من الإسكندرية حتى السلوم

تعرضت محافظة مطروح، منذ قليل، لنشاط رياح وسقيع في الجو مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، في الساحل الشمالي من حدود الإسكندرية شرقاً وحتى مدينة السلوم غربا، ومرورا بمدن ومناطق الحمام والعلمين وسيدي عبد الرحمن والعلمين الجديده وغزالة وجميمه وجلاله وفوكه ورأس الحكمة وسيدي حنيش وباغوش والجراولة وسملا ومرسي مطروح والمتاني والزغيرات والنجيلة وسيدي براني وبقبق وأبو زريبة بالسلوم بالمدينة الساحلية الحدودية.

حالة الطقس في مطروح

وتشهد حالة الطقس اليوم الأحد، في مطروح عدم استقرار الملاحة البحرية، وتوقف عمليات الصيد في جميع الموانئ الثلاثة بنطاق المحافظة وهو ما أكده الحاج نصر الله عبداللطيف الفردي رئيس جمعية الصيادين بمحافظة مطروح لـ«الوطن»، بسبب سوء الأحوال الجوية مما أدى إلى ارتفاع الأمواج ما يتراوح من 4 حتى 5 أمتار، وارتفاع المد والجزر ونشاط الرياح.

إثارة الرمال والأتربة

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تعرض البلاد لمنخفض جوي تكون على مسطح البحر المتوسط بقيم ضغطية منخفضة، والذي يجلب رياح باردة قادمة من شمال أوروبا.

وأوضحت أن سمات الحالة الجوية اليوم عبارة عن سرعات كبيرة للرياح على مسطح البحر المتوسط، وتؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية حيث يصل ارتفاع الأمواج إلي 5 أمتار، كما تزداد سرعات هبات الرياح لتصل إلى 40 عقدة، وتتقدم السحب الممطرة مساء يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية الغربية تكون متوسطة الشدة، وتستمر الأجواء باردة خلال اليوم، مع زيادة الإحساس ببرودة الجو، بسبب نشاط الرياح كما تؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة.