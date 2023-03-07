زاهي حواس يوقع كتاب «الأهرامات أسرار وسحر» بالسفارة الإيطالية

أقام السفير mochele Quaroni سفير إيطاليا بالقاهرة بمقر السفارة الإيطالية، حفل توقيع كتاب «الأهرامات أسرار وسحر»، من تأليف عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، تصوير المصور الإيطالي العالمي ساندروا فانيني Sandro Vanini.

تفاصيل كتاب الأهرامات أسرار وسحر

ويحكي «حواس» في الكتاب، علاقته بالهرم والقصص والحكايات الغريبة التي صادفته في حياته، ويصور الكتاب كل أهرامات مصر والملوك الذين بنوا الأهرامات.

الكتاب طوله حوالي متر وعرضه نصف متر، ويزن حوالي 18 كيلوجرام.

نشر من هذا الكتاب 750 نسخة حتى الآن

يعتبر الكتاب، من أعظم الكتب عن الآثار المصرية، خاصة الأهرامات، إذ نشر منه 750 نسخة حتى الآن.