زاهي حواس: العلماء يعتقدون بوجود آثار للقارة المفقودة أسفل أبو الهول

قال زاهي حواس عالم الآثار، إن الاكتشافات الأخيرة بمنطقة سقارة هامة جدًا، إذ أن سبب الحفر كما تم الإعلان عنه في البداية كان البحث عن مقبرة الملك «حوني»، آخر ملوك الأسرة الثالثة من الدولة القديمة والتي يبلغ عمرها ما يقرب من 5 آلاف عام، غير أنه تم الكشف عن مقابر ضخمة جدًا، بينها مقبرة طبيب يدعى «قار»، ومع بداية العام الماضي تم الكشف عن جبانة ضخمة وأبواب ضخمة، وأجمل الاكتشافات كانت لمجموعة من التماثيل يبلغ عددهم 14 تمثالا على أعلى مستوى.

وأضاف حواس في حوار ببرنامج «8 الصبح» على فضائية «dmc»، أن التماثيل التي تم اكتشافها تعود لشخص يدعى «ميسي»، بينها 3 تماثيل بجوار منظر رائع لمائدة قرابين وتابوت مغلق، وهو التابوت الذي ظهر بداخله المومياء المغطاة بالذهب، كاشفًا عن أن المومياء الذهبية تسببت في ذيوع صيت الاكتشافات بكافة بقاع الأرض، والتي يبلغ عمرها ما يقرب من 4300 عام.

وأوضح عالم الآثار، أن ذكر اسم تاريخ الحضارة المصرية القديمة أمام أي طفل بالعالم ترتبط باسم هرم خوفو، كون العالم أجمع يعتقد في عبقرية هذا الهرم، إضافة إلى أبو الهول، إذ أن شهرته بكل مكان بالعالم، ويعتقد العلماء أن أسفل أبو الهول توجد أشياء متعلقة بالقارة المفقودة، متابعًا «أنا حفرت تحت أبو الهول ما يقرب من 32 حفرة ولا يوجد أسفله اي شيء تمامًا، كما أن الملك توت عنخ أمون يحظى بشهرة واسعة حول العالم، وأخيرًا المومياوات».