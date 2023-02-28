خبير أثري يكشف سر الهرم المائل في دهشور.. ثالث أكبر أهرامات مصر

«الهرم المائل أو الهرم المنحني»، هكذا عُرف هرم «سنفرو»، بمنطقة دهشور والذي يعد ثالث أكبر أهرامات مصر، وخضع لعمليات ترميم عدة، حسبما كشف الدكتور أحمد عامر، الخبير الأثري والمتخصص في علم المصريات.

الملك سنفرو صاحب الهرم المنحني

وأضاف «عامر»، في تصريح لـ «الوطن»، إن الملك سنفرو، أحد أعظم البنائين المصريين منذ نحو 4650 ق.م، وهو مؤسس الأسرة الرابعة خلال عصر الدولة القديمة، حيث قام ببناء أهرامات متعددة لازالت باقية حتى الآن، وتنسب إليه الآن أربعة أهرامات، الأول هو «سيلا»، بالفيوم، والثاني هو هرم «ميدوم»، ببني سويف، والهرم الثالث هو الهرم المنحني أو هرم سنفرو المائل في دهشور، أما الهرم الرابع فهو الهرم الأحمر، والذي يعد أول بناء هرمي الشكل المعروف في مصر، وترجع تسميته بالأحمر لطبقة الصدأ الحمراء التي تعلو أحجاره.

عملية تطوير بناء الأهرامات

وأوضح الخبير الأثري، في حديثه لـ«الوطن»، أن الهرم المائل تم بنائه عام 2600 ق.م في منطقة دهشور الأثرية، ويبلغ ارتفاعه 98 مترا وهو أول هرم بُني على هذا الشكل المنحنى بعد هرم زوسر المدرج، وأدى تغيير زاوية الميل إلى انحنائه بسبب مشاكل إنشائية ظهرت وقت التنفيذ، وهذا يعني أن الهرم يمثل مرحلة انتقالية في عملية تطوير بناء الأهرامات بين هرم زوسر المدرج، وهرم ميدوم، والهرم الأحمر، الذي بناه الملك سنفرو في دهشور أيضا بعد أن اكتشف أن الهرم المنحني يميل بزاوية.

أعمال الترميم

وأشار إلى الانتهاء من أعمال ترميم الهرم، بالإضافة إلى إعادة جميع الأحجار المتساقطة إلى أماكنها الأصلية، وتنفيذ ترميمات للهرم من الداخل، كما تم إنشاء سلالم داخلية وخارجية، ومشايات، بالإضافة إلى شبكة للإضاءة، فضلا عن ترميم غرفة الدفن بالهرم المنحني.