قيمة الحد الأدنى لزيادة المعاشات في أبريل.. يستفيد منها 11 مليون مواطن

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا بزيادة المعاشات بداية من أول إبريل المقبل بنسبة 15%، وذلك في إطار حزمة من القرارات التي أعلن عنها الرئيس تيسيرا على المواطنين في ظل مواجهة الظروف الاقتصادية.

وفي السطور التالية، نعرض الحد الأدنى للمعاشات والذي أقره الرئيس السيسي، حيث تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في تنفيذ صرف المعاشات بداية من الشهر المقبل.

الحد الأدنى لزيادة المعاشات

من المقرر أن تصرف المعاشات بحد أدنى 170 جنيها، وفق الهيئة القومية للتأمينات.

كما يصرف المعاش بحد أقصى 1635 جنيها.

يذكر أن عدد المستفيدين من هذه الزيادة يقرب من 11 مليون مواطن بتكلفة سنوية تبلغ 55 مليار جنيه.

وفي سياق متصل، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى كلمته عقب افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة المنيا منذ عدة أيام، الحكومة بالتنفيذ الفورى لعدد من الإجراءات، أولها التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023 وزيادة رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات ومستفيدي تكافل وكرامة.