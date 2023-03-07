قرض من «التعمير والإسكان» لأصحاب المعاشات يصل إلى مليون جنيه.. اعرف الشروط

يقدم بنك التعمير والإسكان العديد من الخدمات والمزايا لتمويل احتياجات أصحاب المعاشات، منها قرض شخصي تصل قيمته حتى مليون جنيه مصري، مع مرونة في فترة السداد تبدأ من 6 أشهر حتى 120 شهرًا.

وبحسب جدول التمويل من بنك التعمير والإسكان لشهر مارس 2023، يوفر البنك التمويل لأصحاب المعاشات المبكرة أو المحالين للتقاعد في السن القانوني.

تمويل أصحاب المعاشات من بنك التعمير والإسكان

كما يحصل صاحب التمويل على تأمين على الحياة مجانًا طوال مدة القرض، ويشترط ألا يزيد سن المتقاعد عن 65 عامًا في نهاية التمويل.

المستندات المطلوبة لتمويل أصحاب المعاشات

وبالنسبة للمستندات المطلوبة من بنك التعمير والإسكان لتمويل أصحاب المعاشات، فهي: صورة بطاقة الرقم القومي وتكون سارية، وإيصال مرافق أو خدمات حديث لم يمر عليه 3 أشهر، وبيان بمفردات المعاش.