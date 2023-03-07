تشكيل غرفة عمليات مفتوحة للبحث عن ضحايا غرق «فلوكة» في نيل أسوان

أعرب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الطفل نعمان عبد الرحمن، الذي جرى انتشال جثمانه من مياه النيل في محافظة أسوان، اليوم، على أثر غرقه في حادث الفلوكة، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بفسيح جناته، ويكون شافعاً لوالديه يوم القيامة.

تشكيل غرفة عمليات مفتوحة لمتابعة جهود البحث عن المفقودين بالحادث

ووجه محافظ أسوان بتشكيل غرفة عمليات مفتوحة على مدار 24 ساعة لمتابعة الجهود المبذولة حالياً، التي تقوم بها الضفادع البشرية التابعة لقوات الإنقاذ النهري من أجل انتشال باقي المفقودين الذين لقوا حتفهم بعد تعرضهم للغرق أثناء استقلالهم لفلوكة بالقرب من مرسى قرية أبو هور بمركز نصر النوبة بإجمالي 7 مواطنين منهم مواطن نجا، وتم تقديم الإسعافات الأولية له.

تكثيف أعمال البحث عن الغرقى

وقال صابر حسين، رئيس مركز ومدينة نصر النوبة، في تصريحات صحفية، إنه جرى انتشال جثمان الطفل نعمان عبد الرحمن فتحي 3 سنوات، بمنطقة العطواني بمركز إدفو، وجار تكثيف الجهود لانتشال 5 مفقودين آخرين، لافتاً إلى أن محافظ أسوان أعطى توجيهاته للجهات المختصة من قوات الحماية المدنية والمسطحات المائية والإنقاذ النهري بتكثيف أعداد الضفادع البشرية والجهود لانتشال باقي المفقودين فى أسرع وقت ممكن.

وأضاف صابر حسين بأنه منذ إخطار المحافظ أمس بحادث الغرق للفلوكة وبها مواطنون أمام قرية أبو هور، فقد وجه بتكثيف الجهود للبحث عن المفقودين، حيث جاء الحادث نتيجة موجة الطقس المتقلب وسوء الأحوال الجوية ووجود رياح سريعة محملة بالأتربة، وهو ما تسبب في تعرض الفلوكة النيلية للغرق .