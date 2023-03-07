انتشال جثة طفل من ضحايا غرق «فلوكة» في نيل أسوان

تمكن رجال الإنقاذ النهري بمديرية أمن أسوان، منذ قليل، من انتشال جثة الطفل نعمان عبد الرحمن فتحي، 3 سنوات، أحد ضحايا الفلوكة الغارقة، أمس الاثنين، قرب مرسى أبو هور بنهر النيل بمركز نصر النوبة في المحافظة.

وأسفر الحادث عن غرق 7 أشخاص، وجرى إنقاذ شخص واحد، قبل أن يتم انتشال جثة الطفل نعمان منذ قليل.

قوات الإنقاذ النهري تواصل جهودها لانتشال باقي الجثامين

وتواصل قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن أسوان جهودها لانتشال باقي الجثامين من مياه النيل، حيث جرى الدفع بعدد من الغواصين ولانشات الإدارة للبحث عن الغرقى في المياه.

غرق 6 أشخاص في نيل أسوان

تعود تفاصيل الحادث إلى غرق فلوكة نيلية في المجرى المائي لنهر النيل بأسوان، كان يستقلها 7 أشخاص، وجرى إنقاذ شخص على قيد الحياة، بينما غرق 6 أشخاص بينهم طفلين، نتيجة موجة الطقس المتقلب وسوء الأحوال الجوية ووجود رياح سريعة محملة بالأتربة، قبل أن يتم انتشال جثمان طفل عمره 3 سنوات منذ قليل.

ضحايا حادث غرق فلوكة أسوان بالنيل

وكشفت التحريات الأولية أن الأشخاص الجاري البحث عنهم هم أشرف فتحي الزاكي، 35 سنة، ونجله «حسن»، 5 سنوات، وعمرو حسن محمد، 35 سنة، من قرية الأمبركاب، وأيضاً عبد الرحمن فتحي، 30 سنة، ونجله «نعمان»، 3 سنوات، ومحمد عبد القادر غلاب، 36 سنة.

وسادت حالة من الحزن محافظة أسوان بأكملها ومركز نصر النوبة على وجه الخصوص، لفقدان 6 أشخاص، حيث تجمعت أسر الضحايا امام الشاطئ انتظارا لانتشال الجثامين.