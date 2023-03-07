قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إن أحد أهم توجهات الدولة خلال الفترة الحالية الاهتمام بالاستثمار وتهيئة المناخ المناسب لتشجيع المستثمرين للحصول على الفرص الاستثمارية المتاحة لإقامة مشروعاتهم وتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب للحد من ظاهرة البطالة ورفع المستوى المعيشي للمواطنين.

انطلاق فعاليات الملتقى الاستثماري الأول بالشرقية

جاء ذلك خلال مشاركته فعاليات الملتقى الاستثماري الأول للترويج للفرص الاستثمارية بالمحافظة الذي تنظمه المحافظة مكتب خدمة المستثمرين، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ واللواء شريف أبو الدهب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية والمقدم محمود وحش عضو هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة ومراد رأفت السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات وسعد الفرماوي الخبير الوطني للمحافظة وعددًا من رجال الأعمال والمستثمرين بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

تحسين الدخل ودفع عجلة الاقتصاد

أوضح محافظ الشرقية أن الهدف من الملتقى هو طرح الفرص الاستثمارية المتاحة أمام رجال الأعمال والمستثمرين لتعظيم الاستفادة منها في إقامة مشروعات ذات أنشطة متنوعة تساهم في تحسين الدخل ودفع عجلة الاقتصاد، مؤكدًا أن المحافظة ستعمل على تذليل كافة العقبات وتهيئة الأجواء المناسبة ليتمكن المستثمر من إقامة مشروعات حقيقية على أرض المحافظة واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بها.

وقال المحافظ أن الشرقية تُعد من المحافظات الكبرى مساحةً وسكاناً ولديها أيدي عاملة ماهرة وبيئة خصبة لتنوع النشاط ما بين زراعي وصناعي وجملة وتجزئة فهي تمثل 5 % من الناتج القومي علي مستوى الجمهورية و 33 % من الناتج القومي على مستوى إقليم القنال فهي تعد من المحافظات المحركة للسوق.

أشار محافظ الشرقية إلى أن المحافظة بمناطقها الصناعية المختلفة تضم ما يقارب من 6 آلاف مصنع يعمل بهم أكثر من مليون ونصف عامل فهى أرض خصبة للاستثمار والنجاح وبيئة مناسبة لجذب رجال الأعمال لإقامة مشروعاتهم والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد المصري.

ومن جانبه أوضح رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية حرص الهيئة على متابعة ملف الاستثمار والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية لطرحها أمام المستثمرين وتعظيم الاستفادة منها قائلاً إن الدولة تولي اهتماما بتشجيع الاستثمار لكونه يعد أحد أهم أطواق النجاة للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم.

وقال رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، إنه جرى استحداث قطاع جديد بالهيئة تحت مسمي «دعم الاستثمار وتنشيط الصادرات»، لتلقي شكاوي المستثمرين وحلها بالتعاون مع الجهات المعنية وكذلك عقد لقاءات مع المستثمرين المتعثرين للوقوف علي المشاكل وحلها لدفع عجلة الاستثمار، لافتا إلى أن ملتقى اليوم يقدم عرضًا للفرص الاستثمارية المتاحة لطرحها أمام المستثمرين، والاستماع لمقترحاتهم نحو كيفية استغلالها بالشكل الأمثل والانتفاع منها طبقا للقانون.

خلال الملتقى قدم الدكتور إيهاب العزازي مدير مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة عرضا تفصيليا عن مقومات محافظة الشرقية وما تمتلكه من فرص استثمارية واعدة في المجالات المختلفة سواء كانت زراعية أو سياحية بعد أن قامت المحافظة بوضع معايير اختيار أفضل المواقع التي تصلح لإقامة أنشطة استثمارية بمختلف المراكز والمدن على النحو التالي.

القطعة الأولى على مساحة 105 فدان بقرية قصاصين الشرق بمركز الحسينية والقطعة الثانية على مساحة 6000 متر بمفارق مطار الصالحية بمركز الحسينية والقطعة الثالثة على مساحة 20 فدانا بقرية قصاصين الشرق بمركز الحسينية والقطعة الرابعة على مساحة 3300 متر بالمنطقة الصناعية بمركز بلبيس والقطعة الخامسة على مساحة 2016 مترا مربع بقرية الصنافين بمركز منيا القمح والقطعة السادسة على مساحة 2000 متر داخل مدينة الحسينية والقطعة السابعة على مساحة 2050 مترا داخل مدينة فاقوس.

وفي نهاية الملتقى تم الاتفاق على دراسة ومعاينة الفرص المقدمة خلال أسبوع على أن يتم البدء في إجراءات الطرح خلال الأسبوع القادم وتم فتح باب المناقشة وعرض المقترحات والرؤى من رجال الأعمال والمستثمرين لاستغلال الفرص الاستثمارية التي تم طرحها لإقامة مشروعات عليها.