أستاذ استثمار: 80% من سكان الأرض متضررين بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية

قال الدكتور محمد الشوادفي أستاذ التجارة والاستثمار، إن التضخم هو ارتفاع الأسعار بشكل مطرد في فترة زمنية متوالية، نتيجة زيادة التكاليف أو انخفاض الطلب.

الشوادفي: رفع الفائدة هدفه امتصاص السيولة

أضاف، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، أن رفع الفائدة هدفه امتصاص السيولة، وبالتالي زيادة المكون الادخاري عن المكون الاستهلاكي، ويقل طلب الناس على السلعة، وبالتالي ينخفض سعرها.

وأوضح: يحدث ذلك حين تكون عجلة الإنتاج قاصرة عن ضخ منتجات تتناسب مع حجم الطلب، وهذا ما حدث لأوروبا والعالم بسبب الحرب الأوكرانية خلال العام الماضي، حيث توقف الإنتاج في بعض الدول، وانخفضت القوة الشرائية للوحدات النقدية في كل دول العالم، نتيجة رفع الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة.

وتابع: بما أن 80% من شعوب العالم، تعيش في طبقات فقيرة ومتوسطة، فتأثرت مباشرة بنتائج هذه الحرب، وتحول وقف الحرب إلى طلب شعبي عالمي، حتى الدول المتقدمة تأثرت نتيجة توقف الأسواق الناشئة عن الاستيراد منها.

هناك دول لم تتأثر كثيرا مثل دول الخليج، لأن عملاتها مربوطة بالنفط، بينما كانت أوروبا الأكثر تأثرا، لأنها مطالبة بدعم أوكرانيا وفي الوقت نفسه مواجهة التضخم، وتلبية احتياجات المواطن وتمويل الأجور بعد زيادة النفقات، ما تسبب في تغير عدد من الحكومات واندلاع مظاهرات في عدد من دول أوروبا.