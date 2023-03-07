أسعار ياميش رمضان ٢٠٢٣ في الأسواق ومنافذ التموين.. النوع والجودة بيفرق

يقبل الناس في تلك الفترة على شراء ياميش رمضان ٢٠٢٣، قبل أيام قليلة من قدوم شهر رمضان المبارك، حيث لا غنى لأحد عن شراء جوز الهند والزبيب والبلح لاستخدامه وقت الإفطار وفي تحضير العديد من الحلويات والوجبات.

وفي السطور التالية، أسعار ياميش رمضان ٢٠٢٣، وفق جولة أجرتها الوطن في بعض المحال التجارية في منطقة حدائق القبة.

أسعار ياميش رمضان ٢٠٢٣

وتتباين أسعار ياميش رمضان ٢٠٢٣ وفق كل منطقة وحسب النوع وجودته.

- كيلو زبيب أحمر يصل إلى 55 جنيها.

- كيلو بلح شامية يصل إلى 17 جنيها.

كيلو الزبيب يصل إلى 70 جنيها.

- كيلو تمر الواحات يبلغ نحو 80 جنيها.

- كيلو سوبيا يصل إلى 88 جنيها.

- كيلو كركدية يبلغ نحو 53 جنيها.

- يبدأ كيلو جوز الهند من 30 جنيها.

- يبدأ كيلو اللوز من 90 جنيها.

- لفة تمر هندي تبدأ من 30 جنيها.

- لفة قمر الدين تصل إلى 20 جنيها.

- يبدأ كيلو المكسرات المشكل من 200 جنيه.

أسعار ياميش رمضان ٢٠٢٣ في منافذ التموين

وفي السطور التالية رصدا لـ أسعار ياميش رمضان ٢٠٢٣ في منافذ التموين، كما يلي.

- يبدأ سعر المكسرات المشكلة في منافذ التموين من 60 جنيهًا وفقا للوزن.

- اللوز 30 جنيها وفقا للوزن.

سعر لفة قمر الدين تبدأ من 18 جنيها وفقا للنوع وللوزن.

يبدأ سعر الكيلو البلح من 12 جنيها وفقا للنوع وللوزن.

- يبدأ سعر الزبيب من 60 جنيها وفقًا للنوع وللوزن.

- البندق: سعره يبدأ من 40 جنيها وفقا للوزن.

- يبدأ سعر الفستق من 65 جنيها وفقا للوزن.

- عين الجمل المقشر: سعره يبدأ من 25 جنيهًا وفقا للوزن.

- الفول السوداني: سعره يبدا من 10 جنيهات وفقا للوزن.

- التمر الهندي: سعره يبدأ من 20 جنيها وفقا للوزن.

- جوز الهند: سعره يبدأ من 15 جنيها.

- العرقسوس يبدأ من 15 جنيها.

- الكركديه يبدأ من 15 جنيهًا.