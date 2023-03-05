أسعار ياميش رمضان 2023 في منافذ التموين.. أقل من الأسواق بنسبة 35%

أقل من 20 يوما تفصلنا عن بداية شهر رمضان، وتشهد الأسواق المصرية إقبالا كبيرا من جانب المواطنين على شراء ياميش رمضان 2023 في منافذ التموين، نظرا لأسعار الأقل من الأسواق بنحو 35%، فضلا عن جودتها وتوافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين.

اسعار ياميش رمضان 2023 في منافذ التموين

وفي السطور التالية رصدا لـ أسعار ياميش رمضان 2023 في منافذ التموين، كما يلي.

- مكسرات مشكلة: يبدأ سعرها من 60 جنيهًا وفقا للوزن.

- اللوز: يبدأ سعره من 30 جنيها وفقا للوزن.

- قمر الدين: سعر اللفة تبدأ من 18 جنيها وفقا للنوع وللوزن.

- البلح: سعر الكيلو البلح يبدأ من 12 جنيها وفقا للنوع وللوزن.

- الزبيب: سعر الكيلو يبدأ من 60 جنيها وفقًا للنوع وللوزن.

- الفستق: سعره يبدأ من 65 جنيها وفقا للوزن.

- البندق: سعره يبدأ من 40 جنيهاوفقا للوزن.

- عين الجمل المقشر: سعره يبدأ من 25 جنيهًا وفقا للوزن.

- الفول السوداني: سعره يبدا من 10 جنيهات وفقا للوزن.

- التمر الهندي: سعره يبدأ من 20 جنيها وفقا للوزن.

- جوز الهند: سعره يبدا من 15 جنيها وفقا للوزن.

- العرقسوس: سعره يبدأ من 15 جنيها وفقا للوزن.

- الكركديه: سعره يبدأ من 15 جنيهًا وفقا للوزن.