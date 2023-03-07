مواعيد الامتحانات وإجازات الفصل الدراسي الثاني لطلاب المدارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم بدء الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني يوم 11 فبراير الماضي، كما أعلنت الوزارة ومجلس الوزراء أيضا، الإجازات الرسمية التي يمكن أن يحصل عليها الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة.

وفي السطور التالية، نعرض الإجازات الرسمية للفصل الدراسي الثاني، ومواعيد الامتحانات وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم في خطة العام الدراسي 2022/2023.

الإجازات الرسمية في الفصل الدراسي الثاني

ـ عيد شم النسيم ووفق الحسابات الفلكية فمن المقرر أن يوافق يوم 17 أبريل المقبل.

ـ إجازة عيد الفطر المبارك ووفق الحسابات الفلكية، فإن الإجازة الخاصة بالعيد الصغير تبدأ من 21 أبريل حتى 23 من نفس الشهر.

- عيد تحرير سيناء ويوافق يوم 24 أبريل.

ـ عيد العمال 1 مايو 2023.

وبجانب تلك الأيام، يحصل العديد من الطلاب على الاجازات الرسمية الجمعة والسبت من كل أسبوع.

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023، لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية والثانوية والدبلومات الفنية، وهي كما يلي:

تبدأ امتحانات صفوف النقل من يوم السبت الموافق 6 مايو 2023.

تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية من يوم السبت الموافق 27 مايو 2023.

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 2023، يوم 12 يونيو المقبل امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.