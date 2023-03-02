الجامعات: امتحانات الفصل الدراسي الثاني في موعدها دون تأجيل

أكد عدد من رؤساء الجامعات انتظام الدراسة بالفصل الدراسي الثاني 2023 للعام الجامعي الجاري وفقاً للضوابط القواعد والخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 «الميدتيرم»، في موعدها المحدد من قبل مجلس الكليات خلال شهري أبريل ومايو دون تأجيل.

امتحانات منصف الفصل الدراسي الثاني 2023

وأضاف الدكتور صديق عبدالسلام، رئيس المجلس الأعلى للجامعات الخاصة السابق ورئيس جامعة الأهرام الكندية، في بيان، أن المجلس الأعلى للجامعات شدد على ضرورة الالتزام بالخريطة الزمنية ومواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني والتي من المقرر عقدها خلال شهري أبريل ومايو المقبلين، منوهاً بأن الامتحانات ستكون من المناهج الدراسية المقررة.

امتحانات الجامعات

ومن جانبه، أكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، في بيان، انتظام الدراسة للفصل الدراسي الثاني 2023 للعام الجامعي الجاري وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية، لافتا إلى أن امتحانات الميدتيرم في موعدها المحدد دون تأجيل أو تعطيل، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سير الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.