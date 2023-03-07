عضو «تعليم الشيوخ»: المعلمون الجدد سيخضعون لتدريبات نفسية وذهنية وبدنية

كشفت النائبة كاميليا صبحي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، تفاصيل الاجتماع مع وزير التربية والتعليم مع لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، موضحة أنه تم مناقشة العديد من الملفات، منها ملف تعيين 30 ألف معلم، مؤكدة أنّ الناجحين سيخضعون لتدريبات ذهنية وبدنية ونفسية ليكونوا قادرين على آداء عملهم.

وزير التربية والتعليم أكد على أن الناجحين تم اختيارهم بعناية فائقة

وأضافت «صبحي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أنّ وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أعلنت عن مسابقة لـ30 ألف معلم، لافتة إلى أنّ الإعلان شمل المواصفات المحددة المطلوبة لشغل 30 ألف وظيفة واجتاز 28 ألف منهم الاختبارات، مشددة على أن وزير التربية والتعليم أكد أن الناجحين تم اختيارهم بعناية فائقة.

وأوضحت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس الشيوخ، أنّه تمت مراعاة احتياجات كل مديرية تعليمية، لافتًا إلى أنّ من الناجحين سيخضعون لتدريبات ذهنية وبدنية ونفسية ليكونوا قادرين على آداء عملهم مؤكدة أن هناك شكل جديد للتعامل مع المعلمين.