 رئيس جامعة إسلسكا الدولية: نستهدف تحقيق التكامل بين مؤسسات التعليم

قالت الدكتورة نادية العارف، رئيس جامعة أسلسكا الدولية، إنَّ الاستراتيجية الجديدة تستهدف تحقيق التكامل الكامل بين مؤسسات التعليم الجامعي، من أجل الوصول إلى منتج متميز من الخريجين كي يكونوا مؤهلين لسوق العمل إقليمياً ودولياً و بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية و الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة المقامة حاليًا على هامش إعلان الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي تحت عنوان «الاستثمار في التعليم»، بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعدد من الوزراء ورؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية والدولية

وأضافت رئيس جامعة أسلسكا الدولية، أنَّ الفترة الحالية ستشهد وضع عدد من المعايير الجديدة التي ستسهم في تطوير مجال التعليم الجامعي والتوسع من برامج ريادة الأعمال وتحسين مستوى الكوادر من الهيئات العاملة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، بما يسهم في الارتقاء عاملة بالتعليم الجامعي.

ونوهت إلى أنَّ الخطة الجديدة تستهدف الارتقاء بمنظومة التعليم الجامعي بمختلف المجالات بما يتماشى مع رؤية واستراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة ويحقق أهداف وطموحات الجمهورية الجديدة، والارتقاء بمستوى الخريجين بمختلف المجالات بما يؤهلهم المجالات سوق العمل إقليميًا ودوليًا.

وتابعت أنَّ الجامعات ستبدأ خلال الفترة المقبلة متابعة جلسات الورش العملية لمتابعة وضع كل الأطر والقواعد الخاصة الاستراتيجية، لافتة إلى أنَّ مستوى التعليم الجامعي في مصر مؤهل لتطبيق الاستراتيجية.