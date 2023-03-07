وزير التعليم: نتطلع إلى تغيير ثقافة المجتمع حول مفهوم كليات القمة

شارك الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والتي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، ولفيف من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، والقيادات الأكاديمية والبرلمانية والشخصيات العامة.

نواجه ثلاثة تحديات في المجال التعليمي

وفى كلمته، قال الدكتور رضا حجازي، إنّ خريجي التعليم العام هم طلاب التعليم الجامعي وخريجي الجامعات يعملون معنا لتربية الأبناء، مشيرًا إلى أن التعليم الفني يبدأ من المدرسة ثم الجامعة ثم سوق العمل، مشيرًا إلى أن امتلاك خريجي التعليم الفني لمجموعة من الجدارات تمكنهم من الالتحاق بسوق العمل لافتا إلى أن معيار تفوق الطلاب مبنيًّا على مفهوم الجدارات، بدلاً من الدرجات، وهذا يحتاج إلى تغيير ثقافة المجتمع، حتى نقضي على مفهوم كليات القمة.

وأضاف الوزير: «نواجه ثلاثة تحديات في المجال التعليمي التي نطمح سويًا إلى التغلب عليها، والتحدي الأول هو تحدي خلق مسار تعليمي متكامل، تتكاتف وتتكامل فيه جهود كلٍ من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بحيث يبدأ هذا المسار من المدرسة مروراً بالجامعة، وصولاً إلى سوق العمل، على أن يكتسب أبنائنا الطلاب في هذا المسار العديد من المهارات والمعلومات الأكاديمية اللازمة لتأهيلهم لسوق العمل، كما أن ارتباط الأنظمة التعليمية بسوق العمل ضرورة حتمية، تفرضها علينا المتغيرات الحالية على الساحة العالمية».

تفوق الطلاب يكون مبنيًا على الجدارات

وتابع الدكتور رضا حجازي: «نطمح من خلال منظومة المسارات الجديدة إلى التغلب على التحدي الثاني، وهو تخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية في جميع مراحل التعليم، حيث يصبح معيار تفوق الطلاب مبنيًّا على مفهوم الجدارات، بدلاً من الدرجات، وهذا يحتاج إلى تغيير ثقافة المجتمع، حتى نقضي على مفهوم كليات القمة، وبالتالي التصنيف الطبقي للكليات والمهن، فالعالم كله يتغير، وآن لنا أن نواكب هذا التغير».

وأوضح الدكتور وزير التربية والتعليم أن التحدي الثالث يتمثل في محو الأمية لذا يأتي الدور البارز لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مواجهة هذا التحدي من خلال رسالتها الأصيلة عبر قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مختتمًا كلمته: «نتطلع إلى مزيد من التعاون بين الجامعات والهيئة العامة لتعليم الكبار».

رفع جودة التعليم

وفى مستهل كلمته، رحب الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالحضور مؤكدًا أن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 هي استثمار في الشباب وتحقيقها سيتم بتكاتف جميع الوزارات مع وزارة التعليم العالي ومشاركة المجتمع المعنى بالتطوير، مشيرًا إلى أن تحقيق تعليم عالي نحو تنمية شاملة لن يتم إلا من خلال رفع جودة التعليم، ورفع جودة البحث العلمي وتطبيقاته، وجاهزية الخريج لسوق العمل، والابتكار وريادة الأعمال.

وتابع الدكتور أيمن عاشور قائلاً: «هذه الأهداف بدأنا في تنفيذها من خلال مشاركة المجتمع المعني بوضع خطة استراتيجية وتشكيل لجنة الحكماء وعقد عدة جلسات لمناقشة الاستراتيجية»، مؤكدًا أهمية التكامل بين مفهوم الرؤية الشاملة للتعليم بين المسار الأكاديمي المهني، وذلك من خلال البرامج والشهادات الأكاديمية، بالإضافة إلى وضع برامج الابتكار وريادة الأعمال وتنمية المهارات المهنية.

وأوضح الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي أن الاستراتيجية ترتكز على سبعة محاور رئيسية، وهي: «التكامل، والتخصصات المتداخلة، والاتصال، والمشاركة الفعالة، والاستدامة، والمرجعية الدولية، والريادة والإبداع».

وقال وزير التعليم العالي إن رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقوم على أساس النظر في الخطة الشاملة للدولة 2030، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق رؤية شاملة لمصر في مجالات التنمية المستدامة ومجالات النمو الاقتصادي المتنوعة بهدف تعظيم دور المؤسسات المتنوعة في تحقيق الدور الفاعل لدعم التنمية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والبيئية.