«آثار الإسكندرية»: الانتهاء من أعمال إنشاء سور طابية النحاسين خلال شهر

أكد محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية، أنه تم إنهاء 98% من إنشاء سور حماية طابية النحاسين الأثرية بحدائق الشلالات البحرية والمسجلة في عداد الآثار بالإسكندرية، بناء على موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، وتقوم منطقة آثار الإسكندرية بالإشراف على تنفيذه من خلال جهاز إشراف أثري وهندسي والذي يقوم عليه المركز الفرنسي للدراسات السكندرية.

وأضاف مدير آثار الإسكندرية، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تفقد المراحل النهائية للمشروع بناء على توجيهات الدكتور أبو بكر عبدالله، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، بالمتابعة اليومية لكافة المشروعات القائمة من تطوير وترميم وصيانة ودرء خطورة بالمناطق.

آثار الإسكندرية: شهر على اكتمال سور طابية النحاسين الأثرية

وأكد أنه من المتوقع الانتهاء بالكامل من المشروع خلال شهر، فيما شدد على تذليل كافة العقبات وتنفيذ البرنامج الزمني لمتابعة نسب الإنجاز.

طابية النحاسين الأثرية

وأشار إلى طابية النحاسين هي قلعة مقابر اليهود الجديدة، والتي توجد بحديقة الشلالات البحرية في شارع السلطان حسين كامل سابقا، الشهيد صلاح مصطفى حاليا.

ولفت إلى أن قرار التسجيل وقرار الحرم مسجل في عداد الآثار الإسلامية والقبطية بالقرار الوزاري رقم 277 لسنة 2010م، وصادر لها قرار بالحرم رقم 337 لسنة 1995م.