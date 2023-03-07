«الأرصاد» تعلن انخفاض درجات الحرارة غدا.. اعرف حالة طقس الأربعاء

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانا توضح فيه انخفاض درجات الحرارة غدا وحالة الطقس الأربعاء الموافق 8 مارس، حيث تعود الأجواء الباردة بعد ارتفاع الحرارة التي شهدتها البلاد، خلال الأيام الماضية.

وكشف خبراء الأرصاد عن انخفاض درجات الحرارة غدا وعودة الأجواء الشتوية بداية من شمال البلاد وصولا إلى شمال الصعيد، بسبب تعرض مصر لكتل هوائية قادمة من جنوب شرق أوروبا، مرورا على سطح البحر المتوسط.

انخفاض درجات الحرارة غدا

كما يستمر امتداد المنخفض الجوي الموجود تلك الأيام في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على حجب أشعة الشمس معظم ساعات النهار، ويسود طقس غائم جزئيا، ويكون مائلا للدفء نهارا على القاهرى الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

درجات الحرارة غدا

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة غدا وفقا لهيئة الأرصاد الجوية كما يلي:

- القاهرة 21- 11

- العاصمة الإدارية 21 - 10

- أكتوبر 22 - 11

- بنها 21 - 12

- دمنهور 20 - 12

- وادي النطرون 21 - 13

- كفر الشيخ 22 - 13

- المنصورة 21 - 12

- الزقازيق 22 - 12

- شبين الكوم 21 - 13

- طنطا 21 - 12

- دمياط 20- 11

- بورسعيد 21 - 12

- الإسماعيلية 22 - 11

- السويس 22 - 11

- العريش 20 - 10

- رفح 20 - 11

- رأس سدر 22 - 10

- نخل 20 - 04

- كاترين 18- 03

- الطور 24 - 10

- طابا 22 - 13

- شرم الشيخ 37 - 17

- الإسكندرية 21 - 13

- العلمين الجديدة 20 - 13

- مطروح 19 - 13

- السلوم 21 - 08

- سيوة 22 - 08

- رأس غارب 26 - 13

- الغردقة 26 - 13

- سفاجا 27 - 13

- مرسى علم 26 - 15

- شلاتين 29 - 16

- حلايب 26 - 17

- أبو رماد 27 - 16

- رأس حدربة 26 - 17

- الفيوم 22 - 11

- بني سويف 23 - 10

- المنيا 24 - 10

- أسيوط 24 - 11

- سوهاج 26 - 12

- قنا 30 - 13

- الأقصر 31 - 14

- أسوان 32 - 15

- الوادي الجديد 38 - 12

- أبو سمبل 31 - 14