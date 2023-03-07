«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس غدا.. «رجعت الشتوية»

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن عودة الأجواء الشتوية بداية من شمال البلاد وصولا إلى شمال الصعيد، بسبب تعرض مصر لكتل هوائية قادمة من جنوب شرق أوروبا، مرورا على سطح البحر المتوسط، تعمل على انخفاض درجات الحرارة.

حالة الطقس غدا

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية لـ«الوطن»، أنّ حالة الطقس المتوقعة غدا الأربعاء، تشهد استمرار الأجواء الشتوية واعتدال درجات الحرارة لتكون حول معدلاتها الطبيعية، مع استمرار امتداد المنخفض الجوي الموجود تلك الأيام في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على حجب أشعة الشمس معظم ساعات النهار، حيث يسود طقس غائم جزئيا.

ولفتت غانم، إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، حيث تسود أجواء معتدلة مائلة للدفء خلال ساعات الظهيرة، على السواحل الشرقية والغربية وشمال وجنوب الوجه البحري، والقاهرة الكبرى وصولا إلى شمال الصعيد وشمال ووسط سيناء، ومع بداية ساعات المساء يسود طقس بارد على جميع الأنحاء.

درجات الحرارة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا على مدن ومحافظات الجمهورية، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية كما يلي:

- القاهرة 21- 12

- العاصمة الإدارية 21 - 12

- أكتوبر 22 - 11

- بنها 21 - 12

- دمنهور 20 - 12

- وادي النطرون 21 - 11

- كفر الشيخ 22 - 13

- المنصورة 21 - 12

- الزقازيق 22 - 12

- شبين الكوم 21 - 13

- طنطا 21 - 12

- دمياط 20- 11

- بورسعيد 21 - 12

- الإسماعيلية 22 - 11

- السويس 22 - 11

- العريش 20 - 10

- رفح 20 - 11

- رأس سدر22 - 10

- نخل 20 - 04

- كاترين 18- 03

- الطور 24 - 10

- طابا 22 - 13

- شرم الشيخ 37 - 17

- الإسكندرية 21 - 13

- العلمين الجديدة 20 - 13

- مطروح 19 - 13

- السلوم 21 - 08

- سيوة 22 - 08

- رأس غارب 26 - 13

- الغردقة 26 - 13

- سفاجا 27 - 13

- مرسى علم 26 - 14

- شلاتين 29 - 16

- حلايب 26 - 17

- أبو رماد 27 - 15

- رأس حدربة 26 - 15

- الفيوم 22 - 09

- بني سويف 23 - 09

- المنيا 24 - 07

- أسيوط 24 - 07

- سوهاج 26 - 08

- قنا 30 - 09

- الأقصر 31 - 10

- أسوان 32 - 11

- الوادي الجديد 38 - 08

- أبو سمبل 31 - 10