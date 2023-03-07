حالة الطقس اليوم في المحافظات.. رياح مثيرة للرمال وأمطار وشبورة

ذكر بيان هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم في المحافظات إذ تتأثر البلاد بعد من الظواهر الجوية خلال الساعات القادمة والتي منها سقوط أمطار على 7 محافظات بالإضافة إلى ظاهرة الشبورة المائية على الطرق الرئيسية والرياح المثيرة للرمال والأتربة على جميع المحافظات وسط تحذيرات هيئة الأرصاد للمواطنين ومرضى الحساسية والجيوب الأنفية.

حالة الطقس اليوم في المحافظات

ويشير حالة الطقس اليوم في المحافظات إلى تعرض محافظات السواحل الشمالية الغربية والشرقية ومحافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر إلى سقوط أمطار خفيفة تصل إلى 20%، على مدار اليوم وسط طقس غائم جزئيا مع نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة وتكون الشبورة المائية الكثيفة.

تحذير من حالة الطقس اليوم في المحافظات

وفيما يتعلق بحالة الطقس اليوم في القاهرة الكبرى تشهد طقسا معتدل الحرارة نهاراً بارد ليلا مع تكون الشبورة المائية على الطرق التى تربط بين القاهرة ومحافظات الوجه البحري وسط طقس غائم جزئيا.

وجاء طقس اليوم في محافظات جنوب الصعيد غائم جزئيا بارد ليلا مع نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة وتحذيرات من تكون الشبورة المائية وسجلت العظمى 23 والصغرى 13 درجة.

وتزداد سرعة الرياح في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر إذ سجلت سرعتها 36 كيلومترا في الساعة وسجلت وتكون محملة بالرمال والأتربة على مدار اليوم مع فرص سقوط الأمطار طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

وتشهد محافظات جنوب الصعيد طقس معتدل الحرارة نهاراً مشمس مع انعدام فرص سقوط الأمطار وتكون الشبورة المائية.