محافظة القاهرة تفتتح كوبري مشاة بحي المعصرة لخدمة 300 ألف مواطن

افتتحت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أعمال إنشاءات كوبري المشاة بنطاق حي المعصرة بمنطقة مجمع المدارس بحضور النائب عرفة صالح عضو مجلس النواب، واللواء عمرو عيسوي رئيس حى المعصرة والمهندسة دعاء الشافعي بالدعم الفني وكريم عادل مسؤول العلاقات العامة والمراسم بالمنطقة الجنوبية وعددًا من ممثلي الأحزاب والتنفيذيين بالمنطقة الجنوبية وحي المعصرة في إطار السعي الدائم بشأن تحسين مستوى كافة الخدمات والاستجابة لكافة طلبات وشكاوى المواطنين وتوفير كل سبل الراحة والأمان طبقا لتعليمات اللواء محافظ القاهرة.

خدمة أهالي منطقة مجمع المدارس والطلاب وأولياء

وأوضحت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن الكوبري سيعمل على خدمة أهالي منطقة مجمع المدارس والطلاب وأولياء أمورهم ويسهم في تسهيل الحركة المرورية بالطريق والحفاظ على سلامة المواطنين والتيسير عليهم ليخدم الآلاف من خلال تسهيل عملية الانتقال وربط المنطقة الشرقية بالمعصرة شرق خط سير مترو الأنفاق بالمنطقة الغربية.

وأعربت عن سعادتها البالغة بافتتاح الكوبري لخدمة أهالي المعصرة التي تولت شركة المقاولون العرب أعمال الإنشاء بالتنسيق مع مديرية الطرق بمحافظة القاهرة بتكلفة 24 مليون جنيه تقريبا لخدمة أكثر من 300 ألف مواطن، حيث شملت أعمال الإنشاءات إنشاء جسم الكوبري الذي يبلغ طول 37 مترًا بعرض 3 متر و ارتفاع 6 أمتار وتغطيته وتدعيمه بكامل مساره شاملا المطالع والمنازل، بهيكل معدني وألواح من البولي كربونيت لحماية المواطنين، ولضمان حركة التنقل والعبور الآمن نظرا لإنشائه فوق خط المترو بين محطتي طرة والمعصرة بخط مترو الأول الواصل بين المرج وحلوان.

وأوضحت أنه تم بدء الأعمال خلال عام 2019 ليتم الانتهاء منه وافتتاحه أمام حركة المارة مع مراعاة تجميل محيطه من خلال أعمال التشجير وتجميل المساحات الخضراء التي تبلغ مساحتها 600 متر مسطح لإضافة اللمسات الجمالية.

تحسين الخدمات

كما ثمنت دور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لخدمة أهالي دائرتهم وأشادت بدورهم الحيوي في تحقيق التنمية المجتمعية وتقديم كافة أشكال الدعم وتبني المبادرات الفعالة والمساهمة في الاستجابة الفعالة لطالبات أهالي دوائرهم التي تنعكس بالضرورة على تحسين جودة الخدمات باعتبارهم شريكا أساسيا في خطط التطوير والتنمية تفعيلا لدورهم النيابي وأكدت أن الجهود متواصلة بشكل دائم ومثمر مع النواب بهدف المساهمة في حل مشكلات المواطنين وتوفير احتياجاتهم مع وجود تكامل بينهما لدعم الخدمات المقدمة وتحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

مشروع كوبري مشاة المعصرة

يأتي مشروع كوبري مشاة المعصرة أعلى خط مترو إنفاق المرج حلوان لتوفير الدعم اللازم لإنشاء كوبري المشاة لخدمة أهالي المعصرة للتيسير عليهم في عبور خط السكة الحديد ورفع المعاناة عن الطلاب خاصة في وجود مجمع المدارس حيث تابعت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية من خلال جولاتها الميدانية المستمرة لمتابعة التشطيبات النهائية لدخوله الخدمة حفاظا على المال العام تذليلا لكافة التحديات التي تعوق سير الأعمال لخروج المشروعات إلى النور حيث تتكامل حلقات التخطيط للارتقاء بالمنطقة الجنوبية.