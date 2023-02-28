نائب محافظ القاهرة تتابع إزالة «أبو قرن» ضمن خطة القضاء على العشوائيات

تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، كل مستجدات الأعمال لإزالات عزبة أبو قرن أولا بأول والنزول بموقع العمل للتأكد من أن جميع أعمال الإخلاء والإزالات تجرى بشكل آمن ومنظم ودون أي معوقات وتأكيدا على إعطاء دفعة للأعمال ولفريق العمل للانتهاء منها طبقا للخطة الزمنية المقررة لها.

متابعة أعمال الإزالة الجارية واستكمال الأعمال بعزبة أبو قرن

يأتي ذلك في إطار تعليمات محافظ القاهرة، وفي إطار استمرار التواجد الميدانى للقيادات التنفيذية بالمنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة وحي مصر القديمة لمتابعة أعمال الإزالة الجارية واستكمال الأعمال بعزبة أبو قرن والمصنفة بغير الآمنة طبقا للتوجيهات الرئاسية لإنجاز الخطة الإستراتيجية بتطوير المناطق العشوائية وإقامة مجتمعات عمرانية حضارية لائقة بالمواطن المصري.

تطوير المناطق العشوائية

وأكدت أن هذه الأعمال تأتى تنفيذا للخطة الإستراتيجية لتطوير المناطق العشوائية التى وضعتها القيادة السياسية بهدف الارتقاء بالمواطن المصرى بنقله من العشوائيات الخطرة إلى مجتمع آمن وراقٍ يتمتع فيه بجميع الخدمات المقدمة بشكل حضارى يحيا من خلاله في بيئة امنة حضارية.

إزالة أبو قرن

وأشارت إلى أن أعمال الإزالة الجارية بمنطقة عزبة أبو قرن بالتنسيق مع الجهات الأمنية، اسفرت أعمال اليوم عن هدم عقار سكني ملكية خاصة وهدم عقار هدما كليا تابع لاملاك الدولة من أصل 5عقارات بالاضافة الى هدم 5 عقارات هدما جزئيا ليكون اجمالي ما تم تنفيذه منذ بدء استئناف أعمال الإزالة بعزبة ابو قرن هدم 11 عقار كليا من اصل 22 عقار ملكية خاصة وهدم عقار املاك دولة واخلاء 11 عقار باجمالي 37 أسرة تم تعويضهم ماديا من اجمالي 140 أسرة .

وشددت نائب المحافظ على ضرورة استمرار الأعمال دون توقف وبذل أقصى الجهود لانهاء جميع الاعمال بشكل آمن والاستمرار فى التعاون مع مواطنى العزبة وتذليل اى صعوبات قد تعوق الاعمال وحلها بشكل جذرى تزامنا مع الجهود المتلاحقة التي تبذلها الدولة المصرية للقضاء على العشوائيات والمناطق غير الآمنة والخطرة بمختلف أنحاء الجمهورية.