مستشار رئيس الجمهورية يتابع تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» في دمياط

ترأس الفريق محمد فريد حجازي مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة «حياة كريمة» والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مؤتمر للوقوف على آخر المستجدات بكل قطاع ونسب التنفيذ.

جاء بحضور واسع من ممثلي الوزارات والهيئات المعنية وقيادات محافظة دمياط وممثلي الأجهزة التنفيذية بها وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في مرحلتها الأولى والمدرج بها تطوير 28 قرية بإجمالي 219 تابع بمركز كفر سعد.

حياة كريمة تطوير شامل للريف

وقالت محافظ دمياط إن المشروع القومي «حياة كريمة» يُعد مبادرة غير مسبوقة تعكس اهتمام القيادة السياسية، بالمواطنين بجميع المناطق لما تستهدفه من تطوير شامل للريف المصري، كما لفتت إلى أن قرى كفر سعد شهدت طفرة جديدة بكافة الخدمات في إطار المبادرة ليأتي ذلك استكمالا لما شهدته دمياط من اهتمام كبير من الدولة بجميع النواحي.

تنفيذ مشروعات دمياط

ووجه مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة، الشكر إلى محافظ دمياط على جهودها المبذولة للدفع بمعدلات التنفيذ، مؤكدا أهمية التنسيق بين كافة الجهات للإسراع بالخطوات التنفيذية بمشروعات المبادرة التي يتم تنفيذها من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في الجهاز المركزي للتعمير والهيئة القومية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدًا أنه يتم متابعة الموقف أولا بأول لاستكمال محاور المرحلة الأولى من المشروع القومى العملاق المقرر الانتهاء منها خلال الأشهر المقبلة.

ضرورة الدفع بمعدلات التنفيذ

وأكد الفريق حجازي ضرورة الدفع بمعدلات التنفيذ بالمشروعات الجاري تنفيذها في دمياط بقطاعات الصرف الصحي والصحة وسكن كريم، موجهًا بسرعة تنفيذ الشبكات والوصلات المنزلية بالقرى التي تم انتهاء أعمال الصرف الصحي بها، مع بدء التشغيل التجريبي للمشروعات المنتهية والتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة خلال أعمال الاستلام، موجهًا بسرعة استكمال أعمال شبكات المرافق لتنفيذ عمليات رصف الطرق.

مناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة

وناقش الفريق محمد حجازي والدكتورة منال عوض، مع ممثلي القطاعات المختلفة، الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة التي يصل إجماليها 588 مشروعا بقطاعات المرافق من مياه شرب وصرف صحي وغاز طبيعى واتصالات وكهرباء، والمنشآت الخدمية بقطاعات الصحة والشباب والرياضة والتعليم والمجمعات الحكومية والزراعية والتضامن الاجتماعي ومشروعات تبطين وتأهيل الترع والكبارى وإنشاء أسواق ومواقف حضارية ووحدات إطفاء و6 عمارات سكنية بمشروع سكن كريم ونقاط الإسعاف وتطوير مكاتب البريد ونقاط الشرطة والسكك الحديدية ورفع كفاءة شبكات الطرق وأبراج المحمول كما تم الانتهاء من 302 مشروع.