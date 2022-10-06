«حياة كريمة»: تخريج 350 شخصا بقرية كفر سعد في دمياط بعد القضاء على أميتهم

قال المهندس معتصم بالله الجندي، منسق حياة كريمة في دمياط، إنه قبل إطلاق المبادرة في مدينة كفر سعد وجميع مراكز الجمهورية، أجريت دراسة أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مع تطبيق ذلك على المبادرة في القرى.

إنشاء بنى تحتية لـ4500 قرية بالجمهورية

وأضاف «الجندي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «المبادرة»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن مبادرة حياة كريمة تقوم حاليا بتطوير وإنشاء بنى تحتية لـ4500 قرية على مستوى الجمهورية تعاني من بنى تحتية متهالكة، ويجري فيها توفير تعليم ومراكز شباب ومكتبات، مع القضاء على الأمية.

التعليم أحد أهداف التنمية المستدامة

واستطرد: «من أحد أهداف التنمية المستدامة، التعليم وعلى هذا الأساس عملنا على القضاء على الأمية بين كبار السن وكل من أنهى مرحلة التعليم الأساسي الإلزامي»، موضحا أن المبادرة في قرية كفر سعد بدمياط استطاعت تخريج 350 ناجحا من أصل 751 شخصا.

وتابع أن القضاء على الأمية يعزز القدرات الشخصية وتحقيق التنمية البشرية والاجتماعية على مستوى الجمهورية، وذلك عبر زيادة فرص المواطن في المكسب وقدرته على الإنتاج بشكل جيد.

ولفت إلى أن «المبادرة توعي الناس دائما، وبنعمل محاضرات توعية لأن الشخص لازم يكون مفيد ومنتج في المجتمع، ولما عملنا التوعية لقينا الناس عايزه تتعلم».