«التموين» تعلن طرح «كوبونات السلع» بالمجمعات من 50 لـ300 جنيه

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ‏طرح الكوبونات بشركات المجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة التابعة للشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية.

وأشار تقرير تلقاه «‏المصيلحي» من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى أن فئات الكوبونات تبدأ من 50 ‏إلى 100 إلى 150 إلى 200 الى 250 الى 300 جنيه للكوبون الواحد، يمكن للمواطن شراء أي كمية ‏منها، ويمكن صرفها السلع من داخل فروع المجمعات الاستهلاكية او من فروع التجزئة بشركات الجملة أو من معارض أهلا ‏رمضان، التي تتواجد بها الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأضاف التقرير، أنه يمكن أيضًا صرف كوبونات بيت الزكاة والصدقات المصرى ‏ومؤسسة مصر الخير بفئاتها المختلفة من فروع المجمعات الاستهلاكية.

وأشارت الوزارة، إلى أن مستلزمات رمضان متوافرة بالمجمعات الاستهلاكية ومنها على سبيل المثال وليس الحصر، البلح يبدأ من 18 جنيها، وقمر الدين بـ45 جنيها ‏والبلح النصف جاف بـ28 جنيها، وجوز الهند من 68 جنيها.

وأشارت إلى أن شنط أهلا رمضان تتوفر أيضا بفروع المجمعات الاستهلاكية بأسعار متفاوتة، تبدأ من 85 حتى 200 جنيه، حسب مكوناتها، مؤكدًا أن السلع الموجودة بكل شنطة بها تخفيضات مناسبة، حيث تشمل مكونات كل شنطة سلع أساسية، إضافة ‏إلى بعض السلع الرمضانية.