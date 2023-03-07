«التموين» تحرر 600 محضر للمخالفين في الأوكازيون الشتوي

حررت الحملات الرقابية التي شنتها وزارة التموين ومديرياتها على مستوى المحافظات، 605 محاضر للمحلات التجارية التي ثُبت مخالفتها لقانون إعلان تخفيضات الأوكازيون الشتوي 2023، من خلال عدم التزامها بالتعليمات التي يوفرها قانون حماية المستهلك، وذلك من إجمالي عدد 3324 محلًا بإجمالي المشتركين من المحلات التجارية حتى الآن.

عدد مخالفات الأوكازيون الشتوي 2023

من جانبه، قال أحمد أبو الفضل، مدير عام الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، إن المحاضر التي تم تحريرها على المخالفين من المحلات على مستوى المحافظات، تنوعت ما بين محاضر الدخول في التخفيضات دون تصريح رسمي من مديرية التموين بعدد 431 محلًا، وأيضًا محاضر الإعلان عن تخفيضات وهمية للمواطنين بعدد 174 محلًا.

موعد انتهاء الأوكازيون الشتوي

ووفقا لقرار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، فإن موعد انتهاء الأوكازيون الشتوي الذي انطلق في 6 فبراير الماضي هو 21 مارس الجاري، بدلًا من انتهائه بداية شهر مارس، مع إلزام المحال الحاصلة على تصريح الدخول في موسم التخفيضات الإعلان عن سعر السلعة قبل وبعد التخفيض.

وجاءت محال الملابس الجاهزة الأكثر مشاركة في تخفيضات الأوكازيون الشتوي 2023، يليها محال الجلود والأحذية والشنط والأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية.