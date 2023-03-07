الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إتاحة خدمة إضافة المواليد على بطاقة التموين، بالنسبة للأسر المستحقة، ويمكن إضافة المواليد على بطاقة التموين وفق القرار الوزاري للدكتور علي المصيلحي وزير التموين، ويمكن فعل ذلك من خلال المكاتب التموينية التابعة للأسر في النطاق الجغرافي لها.

الأوراق المطلوبة لتقديم طلب إضافة المواليد

وفي السطور التالية، نعرض أبرز الأوراق المطلوبة لتقديم طلب إضافة المواليد على بطاقة التموين وهي كما يلي:

- صورة بطاقة التموين الخاصة بالشخص رب الأسرة.

- صورة شهادة الميلاد للأبناء المراد إضافتهم أو البطاقة الشخصية.

- تقديم رقم تليفون محمول مسجل باسم رب الأسرة على البطاقة التموينية.

- بالنسبة للمطلقات أو الأرامل، يجب تقديم صورة بطاقة رقم قومي بشرط أن تكون سارية.

- الأرملة تقدم صورة شهادة وفاة كمبيوتر للزوج.

-المطلقة تقدم صورة قسيمة طلاق كمبيوتر حديثة.

- وبالنسبة لفئة الأرامل والطلقات، يجب تقديم برنت تأميني مختوم بختم شعار الجمهورية لا تزيد قيمته على 1500 جنيه.

- أصل استعلام عن تكافل وكرامة مختوم بختم وحدة الشئون الاجتماعية لأصحاب معاش تكافل وكرامة.

- صورة كارنيه الخدمات المتكاملة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.

- بالنسبة لأسر الشهداء يجب تقديم شهادات ميلاد أبناء وزوجاتهم.

- صورة بطاقة الأسر البديلة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي.

- صورة بطاقة ميزة الخاصة بأصحاب معاش الضمان الاجتماعي

وبعد تقديم الطلب في مكاتب التموين المختلفة، تتولى كل مديرية تجميع طلبات المواطنين من المكاتب التابعة لها، ومن ثم إرسالها إلى ديوان عام وزارة التموين لمراجعتها والتأكد من استحقاق الشخص لذلك.