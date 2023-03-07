الفنانة نادية مصطفى أول الحضور في عزاء شريفة فاضل

يقام الآن عزاء الفنانة الراحلة شريفة فاضل، بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من الأقارب والأصدقاء.

وحرصت الفنانة نادية مصطفى، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، على أن تقدم واجب العزاء لأسرة الراحلة شريفة فاضل.

رحيل الفنانة شريفة فاضل

ورحلت عن عالمنا المطربة شريفة فاضل، مساء أمس يوم السبت، عن عمر يناهز 85 عاما، حيث أعلنت الخبر الإعلامية بوسي شلبي عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت شعيت الجنازة علي المطربة شريفة فاضل، من مسجد السيدة نفيسة، في منطقة القاهرة، حيث رافق الجثمان بعض من مقربين الراحلة، حيث دخلوا في حالة من الانهيار التام، عقب خروج الجثمان من المسجد، وجرى دفنها داخل مقابر العائلة بمنطقة السيدة عائشة.