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الفنانة نادية مصطفى أول الحضور في عزاء شريفة فاضل

كتب:

أحمد عبد الرحمن
08:16 م | الثلاثاء 07 مارس 2023
نادية مصطفى

نادية مصطفى

يقام الآن عزاء الفنانة الراحلة شريفة فاضل، بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من الأقارب والأصدقاء.

وحرصت الفنانة نادية مصطفى، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، على أن تقدم واجب العزاء لأسرة الراحلة شريفة فاضل.

رحيل الفنانة شريفة فاضل

ورحلت عن عالمنا المطربة شريفة فاضل، مساء أمس يوم السبت، عن عمر يناهز 85 عاما، حيث أعلنت الخبر الإعلامية بوسي شلبي عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت شعيت الجنازة علي المطربة شريفة فاضل، من مسجد السيدة نفيسة، في منطقة القاهرة، حيث رافق الجثمان بعض من مقربين الراحلة، حيث دخلوا في حالة من الانهيار التام، عقب خروج الجثمان من المسجد، وجرى دفنها داخل مقابر العائلة بمنطقة السيدة عائشة.

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موعد ومكان عزاء الراحلة الفنانة شريفة فاضل

بدء عزاء الفنانة شريفة فاضل في مسجد الشرطة بالشيخ زايد (صور)
بقلم أحمد عبد الرحمن