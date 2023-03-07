بدء عزاء الفنانة شريفة فاضل في مسجد الشرطة بالشيخ زايد (صور)

بدأ منذ قليل، عزاء الفنانة الراحلة شريفة فاضل، المقام بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من الأقارب والأصدقاء.

ورحلت عن عالمنا المطربة شريفة فاضل، مساء أمس يوم السبت، عن عمر يناهز 85 عاما.

وكانت أعلنت خبر وفاة الفنانة شريفة فاضل الإعلامية بوسي شلبي، عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

جنازة شريفة فاضل

وشعيت الجنازة على المطربة شريفة فاضل، من مسجد السيدة نفيسة، في منطقة القاهرة، حيث رافق الجثمان بعض من مقربين الراحلة، حيث دخلوا في حالة من الانهيار التام، عقب خروج الجثمان من المسجد، وجرى دفنها في مقابر العائلة بمنطقة السيدة عائشة.