موعد ومكان عزاء الراحلة الفنانة شريفة فاضل

تستقبل أسرة الراحلة الفنانة شريفة فاضل، العزاء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 مارس، بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، عقب صلاة المغرب، حسب تصريحات مصدر من الأسرة لـ«الوطن»، وذلك بعدما وافتها المنية مساء أمس السبت 5 مارس 2023 عن عمر ناهز 85 عامًا.

تشييع جثمان الفنانة شريفة فاضل

وشيع جثمان شريفة فاضل، بعد صلاة العصر اليوم، من مسجد السيدة نفيسة، وسط غياب تام لنجوم الوسط الفني، حيث رافق الجثمان بعض من مقربين الراحلة، ودخلوا في حالة من الانهيار التام، عقب خروج الجثمان من المسجد.

نقابة المهن الموسيقية تنعى الفنانة شريفة فاضل

وفي سياق آخر نعت نقابة المهن الموسيقية، الفنانة شريفة فاضل التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الأحد، وتوفت عن عمر ناهز الـ85 عامًا، حيث أصدرت بيانًا، جاء فيه:« تنعى نقابة المهن الموسيقية نقيبًا وأعضاءً، الفنانة الرائدة من زمن الفن الأصيل الفقيدة شريفه فاضل».

وأضاف بيان نقابة المهن الموسيقية:«ويذكر أن الفنانة الراحلة حينما نعت ابنها الشهيد البطل، فقد خلدت ذكرى جميع شهداء وأبطال حرب أكتوبر وتشاطر النقابة أسرة الفقيدة الحزن وتدعوا لها بالرحمة والمغفرة».