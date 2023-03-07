كلمات أغنية بتسأليني للفنان الأردني عزيز مرقة بعد طرحها رسميا

فاجأ الفنان الأردني عزيز مرقة جمهوره بطرح أغنيته الجديدة بتسأليني عبر المنصات السمعية ويوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي، لتكون آخر اغنياته قبل بداية شهر رمضان الكريم.

طرح «بتسأليني» لــ عزيز مرقة على «يوتيوب»

أغنية بتسأليني للفنان عزيز مرقة هي من كلماته وألحانه وتوزيع مشترك بينه وبين الموزع ماهر الملاخ، ومن إنتاجه الشخصي وتقول كلماتها

بتسأليني كيف الحال.. سؤال … جوابه صغير

كلمتين خليني أحكيهم. شو يعني بده يصير

ولا أقولك ما بتعرفيني.. حتى لو بعد سنين

قدامك… شايفتيني.. ومش شايفه أنا مين

أنا حلم كبير عنوانه الفشل.. بحّار بيرسي على شط الزعل

كل ما أصارع أعلى الموج.. بأفكاري برجع بغرق

ويدوب أطلع لفوق.. وأنت جاية تسأليني

العلة فيي مش فيكي أنت.. مش عارفة حالك وين غلطتي

العلة فيي مش فيكي أنت بتسأليني كيف الحال..

كيف أجاوب على هيك سؤال؟

لو تعرفي يللي فالبال

عزيز مرقة يطرح بتساليني قبل شهر رمضان

عزيز مرقة كان قد طرح مؤخرا مؤخرا أغنية «بتحلوى»، على موقع الفيديوهات «يوتيوب» وقدمها خلال حفله الأخير بساقية الصاوي وشهدت تفاعلا كبيرا من الجمهور وقت غنائها.