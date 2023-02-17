المطرب الأردني عزيز مرقة: دخلت الوسط الفني صدفة

اعتبر المطرب الأردني عزيز مرقة الفشل أعز صديق له، موضحًا: «الفشل هو اللي بيعلمك إيه الغلط بدل ما يقعد كل واحد يقولك إيه الصح وايه الغلط»، مشيرا إلى أنه فشل في شركته حتى تعرض للحجز الضريبي وكان على وشك دخول السجن، وقرر أن يتغير في كل شيء حتى مظهره ليواجه المشكلات التي وقع فيها.

ضاع من أسرته 3 مرات

وتحدث عزيز مرقة خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم» المذاع عبر فضائية «cbc» عن طفولته، لافتًا إلى أنه ضاع من أسرته 3 مرات أحدهم داخل البحر حيث فقدته أسرته بسبب خروجه وحيدًا للسباحة متجها لجزيرة في البحر في تونس.

وكشف عن صدفة دخوله الوسط الفني لافتًا أن رغبته كانت دخول كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأردنية ولكن والده شجعه على دراسة الموسيقى.

وأكد عزيز مرقة أنه لا يحب التحدث عن حياته الأسرية، لافتًا أن لديه ابنة تدعى چود وابن يدعى زين معبرًا عن محبته الكبيرة لابنته مضيفًا «چود واخدة قلبي».