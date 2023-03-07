«الصحة» تحذر من ظهور هذه العلامات على الطفل: اذهبوا للطبيب فورا

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن علامة إذا ظهرت على الطفل خلال الأشهر الأولى، وخصوصا الثلاثة أشهر الأولى، يجب الذهاب إلى الطبيب مباشرة وطلب الرعاية الصحية، وقالت وزارة الصحة والسكان، في حال ظهور دموع بغزارة يجب استشارة الطبيب، خصوصًا أنّ الشهور الأولى دموع المولود تكون كمياتها قليلة.

3 أسباب لزيادة دموع الطفل

وتابعت وزارة الصحة والسكان، بأنّه في حال زيادة الدموع يكون السبب الإصابة بالتهاب الملتحمة، أو ارتفاع ضغط العين «المياه الزرقاء الخلقية»، أو الإصابة بانسداد القناة الدمعية.

وأضافت الصحة أنّه يمكن التواصل مع وزارة الصحة والسكان بشكل رسمي من خلال الخط الساخن 15335، لتلقي كل التساؤلات والاستفسارات المختلفة بشأن المواليد الجدد والإجابة عليها من المصادر الرسمية بشكل عاجل.

سبب إصابة الأطفال بالتهاب الملتحمة

وأوضحت أنّ إصابة الأطفال بالتهاب الملتحمة لها أسباب عدة منها العدوى البكتيرية، الفيروسات، التعرض للأتربة ودخان السجائر، وأعراضها تتمثل الدموع الغزيرة، وإفرازات الدموع بغزارة خاصة في الصباح.

وفي سياق متصل، تابعت وزارة الصحة والسكان، بأنّ الطفل الذي يحصل على رضاعة طبيعية في أشهره الأولى يكون أقل عرضة للإصابة بالسكر في سن متقدمة من العمر، مناشدة السيدات بضرورة اتباع الرضاعة الطبيعية تحمي طفلك.

شكاوى وزارة الصحة

وطمأنت وزارة الصحة والسكان المواطنين من زيادة مقاعد الخطوط الساخنة التابعة لوزارة الصحة لاسقبال كل التساؤلات والاستفسارات وحل كل المشكلات التي تواجه المرضى وفقًا لتوجيهات وزير الصحة، الدكتور خالد عبدالغفار؛ لتقديم خدمة طبية متكاملة للمرضى.