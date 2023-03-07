«الصحة» تحذر مرضى ارتفاع ضغط الدم من تناول المخللات وتنصح ببديل آخر

وجهت وزارة الصحة والسكان، رسالة عاجلة لمرضى ارتفاع ضغط الدم، موضحة في تقرير رسمي لها، بضرورة الابتعاد عن تناول المخللات، واستبدالها بسلطة خضراوات حفاظا على صحتهم.

وأضافت الوزارة أن المخللات لا تعتبر من الأطعمة الصحية لمرضى الضغط المرتفع، إذ تحتوى على كميات كبيرة من الملح، وفي حال تناول المخللات تمتص الأمعاء الملح الموجود داخل المخللات ومن ثم زيادة الصوديوم، ويسبب ارتشاح الكالسيوم من العظام، ما يمكن أن يسبب ضعفها ويزيد من خطر الإصابة بكسور في العظام.

مرضى ارتفاع ضغط الدم

ومن ناحية أخرى، قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن وزارة الصحة تعكف في التوقيت الحالي إلى رفع التوعية المجتمعية للمرضى من خلال تكثيف المنشورات التوعوية على مختلف المنصات التابعة لوزارة الصحة لتغير المفهوم الثقافي للمواطن المصري.

ودعا المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة البعد عن المخللات خاصة مرضي ارتفاع ضغط الدم، لافتا الى أن مبادرة الرئيس للكشف عن الأمراض المزمنة والتى تعمل داخل كافة الوحدات الصحية.

تحذير من المخللات لمرضي ارتفاع ضغط الدم

وأعلن الدكتور حسام عبدالغفار، أن الوحدات الصحية مجهزة بكل الأجهزة والمستلزمات الطبية للكشف عن المرضي، وهي تعمل بشكل يومي من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا، عدا يوم الجمعة وهو الأجازة الأسبوعية.

وأشار المتحدث إلى إمكانية معرفة أقرب وحدة صحية للمواطنين من خلال التواصل مع الخط الساخن للوزارة 105، لاستقبال كل التساؤلات والاستفسارات المختلفة والرد عليها مباشرة.