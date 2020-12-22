إحالة 60 موظفا للتحقيق وضبط معمل ألبان بدون ترخيص بالبحيرة

نفذت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بدیوان عام محافظة البحيرة، برئاسة عمر لبيب، بالاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والتفتيش الصيدلي والطب البيطري، حملة مكبرة بنطاق مركز أبو المطامير، اليوم الثلاثاء، أسفرت عن تحرير محاضر للعديد من الصيدليات والمنشآت المخالفة، وإحالة موظفين للتحقيق لعدم الانضباط الإداري.

جاءت هذه الحملات في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والتصدى بكل حزم لضبط الأسواق والمخالفين، مع تكثيف المرور على مختلف المصالح الحكومية، للتأكد من الانضباط الإدارى بها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين.

وبالمرور على الصيدليات، تم تحرير 5 محاضر بواقع 3 محاضر مزوالة مهنة لعدم وجود صيدلي، و2 محضر لوجود أدوية منتهية الصلاحية، وبالمرور على محلات الجزارة والأسواق والمحال العامة والمصانع، تم ضبط معمل ألبان بدون ترخيص بقرية التفتيش البحري، كما تم ضبط 3 محلات جزارة للذبح خارج المجازر.

وفي حملة مرورية على المنشآت الحكومية ومتابعة الانضباط الإداري بها، تم إحالة عدد 60 موظفاً من العاملين بمستشفى أبو المطامير العام، وبالوحدات المحلية للمدينة وقرى زاوية صقر وجناكليس والوحدات الصحية بنفس القرى السابقة، وكذا الوحدة الصحية بزاوية سالم، للتحقيق أمام الشئون القانونية، وذلك لانصرافهم من أماكن عملهم دون إذن قانوني.

وشدد محافظ البحيرة على ضرورة استمرار تلك الحملات بجميع مدن ومراكز المحافظة، لضبط الأسواق، وتحقيق الانضباط الإداري، مع اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي وقت سابق، تمت إحالة 64 موظفاً للتحقيق لعدم الانضباط الإداري، وضبط نصف طن عصير جوافة وبرتقال معبأة في زجاجات بدون أي علامات أو بيانات بكفر الدوار، كما تم ضبط 5 محلات جزارة للذبح خارج المجازر، وعرض لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.