أوكرانيا تنفي مسؤوليتها عن الهجوم على طائرة روسية في بيلاروسيا

نفى المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية أوليج نيكولينكو، ضلوع أجهزة المخابرات الأوكرانية في الهجوم على طائرة روسية متمركزة في مطار بالقرب من العاصمة البيلاروسية مينسك.

وقال نيكولينكو، بحسب قناة «روسيا اليوم»: «نرفض رفضا قاطعا تلميحات روسيا بشأن التورط المزعوم للجانب الأوكراني في الأحداث التي وقعت في مطار ماتشوليشي، ومن الواضح أن هذه محاولة أخرى لخلق تهديد مصطنع من قبل أوكرانيا».

تخريب طائرة إنذار روسية

كان الرئيس البيلاروسي، أعلن في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، اعتقال «إرهابي يتبع للاستخبارات الأوكرانية ومعه شركاؤه المتورطون في محاولة تخريب طائرة الإنذار المبكر الروسية A-5، في مطار ماتشوليشي بالقرب من مينسك».

وأشار إلى أن «كييف، جندت شخصا روسيا، وهو متورط في محاولة تخريب الطائرة الروسية المتمركزة في المطار البيلاروسي».