رئيس قناة السويس لقصواء الخلالي: الانتهاء من تطوير 40 كيلومترا بالمجرى الملاحي في العام الجاري

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أنه عندما عرض على الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2019 الخطة الاستراتيجية لتطوير الهيئة، كانت تتضمن تطوير المجرى الملاحي، مشيرًا إلى أن تطوير الـ40 كيلو متر من الكيلو 122 إلى 162 يجرى الانتهاء منه في نهاية هذا العام، ما سيؤدي إلى تحسين الملاحة في هذا الجزء الذي حدثت فيه واقعة جنوح سفينة إيفرجيفن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي على قناة «cbc»: «دشنا أيضا الحوض العائم الجديد (فخر القناة) في كوريا الجنوبية، بحمولة 35 ألف طن، وسيصلنا في شهر يونيو المقبل، وهو ما يعني أننا نزيد قدرات الهيئة سواء في عمليات الإصلاح والصيانة، كما نزود الوحدات البحرية في الأسطول والكراكات».

وتابع، أن القناة شهدت انضمام أحدث كراكتين في الشرق الأوسط العام الماضي، ورفع الرئيس عبدالفتاح السيسي العلمَ عليهم، وكل ذلك يمنح القناةَ القدرةَ على استقبال عدد أكبر من السفن، حيث زاد هذا العدد في المتوسط يوميا من 42 سفينة إلى 70 سفينة.

وتابع أن إيرادات القناة بلغت العام الماضي 8 مليارات دولار مقارنة بـ5.8 مليارات العام السابق عليه، وبالتالي، فإن القناة تستهدف تحقيق إيرادات قدرها 9 مليارات دولار، وكل ذلك لا يتأتى إلى من خلال جذب السفن الجديدة.

تطوير المجرى الملاحي

واستطرد: «من المهم أن نستمر في تطوير المجرى الملاحي، والمتعاملون معنا يرون أننا لا نبخل على المجرى الملاحي وتقديم خدمات بشكل أكبر، لأن قناة السويس عالمية والرئيس السيسي وجه بتوفير أكبر وأفضل القدرات».

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس: «ميزانية الهيئة يجرى مناقشتها مع وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات في نهاية يونيو ويتم عرضها على مجلس النواب، وجزء منها مخصص للاستثمار في الهيئة، ونستغل هذا الجزء بشكل جيد، حيث إن لدينا خطة لعملية التطوير، لا نطلب من موازنة الدولة، لكننا نساعد في الاقتصاد المصرؤي وندعم الموازنة العامة للدولة».

70 سفينة يوميا

وشدد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، على أن العام الماضي شهد مرور 23553 سفينة، بمتوسط 70 سفينة يوميا، وبالتالي فإن القناة لديها قدرات وإمكانيات للتعامل مع أي عطل تتعرض له أي سفينة بسرعة، حيث حدثت 3 أعطال لسفن في قناة السويس ولم يشعر بهم أحد بسبب قدراتنا السريعة في التعامل.