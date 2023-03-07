اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. أولياء الصعيد أوتاد الجنوب «مدد يا كرام»
كتب:
محمود البدوي
10:31 م | الثلاثاء 07 مارس 2023
عدد «الوطن» غدا
تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- السيسي يوجِّه بمواصلة جهود التصنيع والإنتاج الغذائي
- «الملا» يبحث مع مسؤولين أمريكيين تعزيز التعاون في إنتاج البترول والغاز الطبيعي
- «التحالف الوطني» يوزع مواد غذائية بجنوب سيناء
- «التعاون الدولي»: الحكومة تتخذ إجراءات مستمرة لتحفيز الاستثمار
- الحكومة تطلق استراتيجية تطوير التعليم والبحث العلمي
- «الصحة» تدرس إنشاء مراكز بالجامعات للتوعية بمخاطر الإدمان
- القطبان يبحثان عن الفوز
- الأهلي في رحلة خاصة إلى جنوب غفريقيا لمواجهة صن داونز و«السولية وعبد الفتاح وعبد القادر» تحت الفحص قبل المغادرة
- أبطال أوروبا: بايرن ميونخ في مواجهة مصيرية أمام باريس سان جيرمان.. وميلان في اختبار الذات أمام توتنهام
الصفحة الثانية
- مصر وبلغاريا تبحثان التعاون في التصنيع العسكري والمدني
- وزير الدفاع يُكرِّم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد تقديراً لجهودهم
- «آمنة»: حصر المشروعات المتعثرة وإيجاد حلول لها
- «الداخلية» تعلن البدء في إجراء قرعة الحج بمديريات الأمن السبت المقبل
- «القوى العاملة»: استراتيجية التشغيل تهدف لخلق فرص عمل للشباب
- 134 قافلة طبية مجانية بجميع المحافظات خلال الشهر الجاري
- «كيو القابضة» توقع اتفاقية شراكة مع مجموعة «أورا للتطوير العقاري» لتطوير مدينة ذكية ومستدامة في منطقة غنتوت
- مباحثات «مصرية - أسترالية» في مجالات تغيّر المناخ وإدارة المخلفات
الصفحة الثالثة
- «الوطن» تشارك «الطرق الصوفية» في قنا والأقصر وأسوان الاحتفال بموالد «القناوي والإدريسي والأقصري»
- أولياء الصعيد أوتاد الجنوب .. مدد يا كرام
الصفحة الرابعة
- عبدالرحيم القنائي.. أسد الصعيد
أسّس مدرسة للعلم والذكر وورثها عنه «المنفلوطي والصباغ»
- إمام «زين العابدين»: مدرسة صوفية متكاملة.. وله عدة كتب لتفسير القرآن الكريم وكراماته مشهودة
- آلاف الزائرين في أول احتفال بمولده بعد جائحة «كورونا».. وضريحه مشهور باستجابة الدعاء فيه
- شيخ «الرحيمية القنائية»: ضريحه في قنا شرف لنا ومدخل للقُرب من آل بيت النبي
- باحث في التصوف: «القنائي» مدرسة روحية لها صيتها في العالم الإسلامي
الصفحة الخامسة
- «أبو الحجاج» سكن «الأقصر» نفاذاً لرؤيا منامية.. ودُفن بها على أطلال «معبد فرعوني» لرمسيس الثاني
- «الحجاجية» أصحاب العمامات البيضاء أحفاده.. وعميدهم أستاذ جامعي
- مولد «أبوالحجاج».. عيد شعبي لأبناء محافظات الصعيد
- شيخ «الجازولية»: مسجده ملتقى لـ3 حضارات «إسلامية وفرعونية وقبطيّة»
الصفحة السادسة
- الإمام أحمد بن إدريس .. ذريته تسير على دربه.. ومسجده منارة للعلم
- البشير الأزهري: يعد خاتمة العلماء المحققين وكان في شبابه إماماً في جميع علوم الظاهر
- فرح «شيخ الأدارسة».. ذكر ومديح وتحطيب ومرماح خيل
- «المحبة».. سلاح «الإدريسية» لحل المنازعات وإنهاء الثأر
- البروفيسور «أوفاهي».. مستشرق قدَّمه للعالم
- شيخ «الطريقة»: نسعى للإصلاح بين الناس ووأد الفتن.. بالمحبة
- أستاذ الدراسات الشرقية: الإمام كان عالماً.. ومهمته تعليم المسلمين أن يكونوا أفاضل
الصفحة السابعة
- وزارة المالية تدرس بيع حصة من «المصرية للاتصالات»
- منصة «باز»: 3 ملايين مستخدم مصري للمنصة.. وشراكة مع «فوري» لتوسيع قاعدة المستفيدين من المكافآت
- شركات المحمول تنفي وقف المحافظ الإلكترونية
- انطلاق معرض «Capital Art» بمشاركة 100 فنان
- «البريد» يعلن عن الفائز الرابع بجائزة «المليون جنيه»
- «كلاسيرا» تتيح منصتها مجاناً لمتضرري زلازل تركيا لمدة عام
الصفحة الثامنة
- الأهلي في رحلة خاصة لإنقاذ بطولته المحببة.. «السولية وعبد الفتاح» تحت الفحص.. وتغذية خاصة لضمان الهدف
- الشرط الجزائي مشكلة العبور مع الكبار
- «سامسون» يبحث عن فرصة في الزمالك والجهاز الفني يطالب لاعبيه بنقاط «إنبي»
- بايرن ميونخ في مواجهة مصيرية مع «باريس» وميلان في اختبار الذات أمام توتنهام
- «نيمار على الموعد» البرازيلي صديق دائم للإصابات كل عام.. والنهاية إلى «غرفة العمليات»