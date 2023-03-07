اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. أولياء الصعيد أوتاد الجنوب «مدد يا كرام»

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- السيسي يوجِّه بمواصلة جهود التصنيع والإنتاج الغذائي

- «الملا» يبحث مع مسؤولين أمريكيين تعزيز التعاون في إنتاج البترول والغاز الطبيعي

- «التحالف الوطني» يوزع مواد غذائية بجنوب سيناء

- «التعاون الدولي»: الحكومة تتخذ إجراءات مستمرة لتحفيز الاستثمار

- الحكومة تطلق استراتيجية تطوير التعليم والبحث العلمي

- «الصحة» تدرس إنشاء مراكز بالجامعات للتوعية بمخاطر الإدمان

- القطبان يبحثان عن الفوز

- الأهلي في رحلة خاصة إلى جنوب غفريقيا لمواجهة صن داونز و«السولية وعبد الفتاح وعبد القادر» تحت الفحص قبل المغادرة

- أبطال أوروبا: بايرن ميونخ في مواجهة مصيرية أمام باريس سان جيرمان.. وميلان في اختبار الذات أمام توتنهام

الصفحة الثانية

- مصر وبلغاريا تبحثان التعاون في التصنيع العسكري والمدني

- وزير الدفاع يُكرِّم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد تقديراً لجهودهم

- «آمنة»: حصر المشروعات المتعثرة وإيجاد حلول لها

- «الداخلية» تعلن البدء في إجراء قرعة الحج بمديريات الأمن السبت المقبل

- «القوى العاملة»: استراتيجية التشغيل تهدف لخلق فرص عمل للشباب

- 134 قافلة طبية مجانية بجميع المحافظات خلال الشهر الجاري

- «كيو القابضة» توقع اتفاقية شراكة مع مجموعة «أورا للتطوير العقاري» لتطوير مدينة ذكية ومستدامة في منطقة غنتوت

- مباحثات «مصرية - أسترالية» في مجالات تغيّر المناخ وإدارة المخلفات

الصفحة الثالثة

- «الوطن» تشارك «الطرق الصوفية» في قنا والأقصر وأسوان الاحتفال بموالد «القناوي والإدريسي والأقصري»

- أولياء الصعيد أوتاد الجنوب .. مدد يا كرام

الصفحة الرابعة

- عبدالرحيم القنائي.. أسد الصعيد

أسّس مدرسة للعلم والذكر وورثها عنه «المنفلوطي والصباغ»

- إمام «زين العابدين»: مدرسة صوفية متكاملة.. وله عدة كتب لتفسير القرآن الكريم وكراماته مشهودة

- آلاف الزائرين في أول احتفال بمولده بعد جائحة «كورونا».. وضريحه مشهور باستجابة الدعاء فيه

- شيخ «الرحيمية القنائية»: ضريحه في قنا شرف لنا ومدخل للقُرب من آل بيت النبي

- باحث في التصوف: «القنائي» مدرسة روحية لها صيتها في العالم الإسلامي

الصفحة الخامسة

- «أبو الحجاج» سكن «الأقصر» نفاذاً لرؤيا منامية.. ودُفن بها على أطلال «معبد فرعوني» لرمسيس الثاني

- «الحجاجية» أصحاب العمامات البيضاء أحفاده.. وعميدهم أستاذ جامعي

- مولد «أبوالحجاج».. عيد شعبي لأبناء محافظات الصعيد

- شيخ «الجازولية»: مسجده ملتقى لـ3 حضارات «إسلامية وفرعونية وقبطيّة»

الصفحة السادسة

- الإمام أحمد بن إدريس .. ذريته تسير على دربه.. ومسجده منارة للعلم

- البشير الأزهري: يعد خاتمة العلماء المحققين وكان في شبابه إماماً في جميع علوم الظاهر

- فرح «شيخ الأدارسة».. ذكر ومديح وتحطيب ومرماح خيل

- «المحبة».. سلاح «الإدريسية» لحل المنازعات وإنهاء الثأر

- البروفيسور «أوفاهي».. مستشرق قدَّمه للعالم

- شيخ «الطريقة»: نسعى للإصلاح بين الناس ووأد الفتن.. بالمحبة

- أستاذ الدراسات الشرقية: الإمام كان عالماً.. ومهمته تعليم المسلمين أن يكونوا أفاضل

الصفحة السابعة

- وزارة المالية تدرس بيع حصة من «المصرية للاتصالات»

- منصة «باز»: 3 ملايين مستخدم مصري للمنصة.. وشراكة مع «فوري» لتوسيع قاعدة المستفيدين من المكافآت

- شركات المحمول تنفي وقف المحافظ الإلكترونية

- انطلاق معرض «Capital Art» بمشاركة 100 فنان

- «البريد» يعلن عن الفائز الرابع بجائزة «المليون جنيه»

- «كلاسيرا» تتيح منصتها مجاناً لمتضرري زلازل تركيا لمدة عام

الصفحة الثامنة

- الأهلي في رحلة خاصة لإنقاذ بطولته المحببة.. «السولية وعبد الفتاح» تحت الفحص.. وتغذية خاصة لضمان الهدف

- الشرط الجزائي مشكلة العبور مع الكبار

- «سامسون» يبحث عن فرصة في الزمالك والجهاز الفني يطالب لاعبيه بنقاط «إنبي»

- بايرن ميونخ في مواجهة مصيرية مع «باريس» وميلان في اختبار الذات أمام توتنهام

- «نيمار على الموعد» البرازيلي صديق دائم للإصابات كل عام.. والنهاية إلى «غرفة العمليات»