دراسة حديثة على 6 صحف تتناول استراتيجيات المنافسة مع المواقع.. منها «الوطن»

أجريت دراسة حديثة عن «اتجاهات الصحفيين نحو استراتيجيات المنافسة بين الصحف والمواقع الإلكترونية وعلاقتها بسياسات إدارتها»، وذلك على عينة من الصحف شملت 6 مؤسسات من بينها جريدة «الوطن»، وتوصلت إلى عدة نتائج تتعلق بتطوير نظم الإدارة فضلا عن طرق جديدة لتمويل المؤسسات الصحفية.

استراتيجيات المنافسة بين الصحف

أجرت الدراسة الباحثة نرمين محمد نجيب عبد المنعم المعيدة بقسم الصحافة بالمعهد الدولي العالي للإعلام بالشروق، حيث حصلت من خلالها على درجة الماجستير من قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة بتقدير ممتاز.

وأشرف على الرسالة الأستاذ الدكتور محرز غالي أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وناقش الرسالة الأستاذ الدكتور عبد الجواد سعيد أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة المنوفية، والدكتور سعيد الغريب أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة.

وقالت الباحثة في تصريح خاص لـ«الوطن» إن الدراسة لمعرفة وتحليل ملامح استراتيجيات المنافسة التي تتبناها الصحف والمواقع الإلكترونية المصرية على صعيد سياسات إعادة الهيكلة والتحول وعلى مستوى سياسات الإدارة والمنافسة السوقية في ضوء رؤية الصحفيين والقيادات الصحفية والإدارية أفراد عينة الدراسة، وتوصيف وتحليل استراتيجيات المنافسة بين الصحف والمواقع الإلكترونية المصرية على مستوى سياسات تطوير المحتوى والخدمات والوظائف التي تقدمها الصحف والمواقع الإلكترونية وفقا لتصورات الصحفيين والقيادات الصحفية والإدارية المدروسة.

وأوضحت أنه جرى تطبيق الدراسة على عينة قوامها 300 مفردة من الصحفيين العامليين بالصحف المطبوعة والمواقع الإلكترونية.

نتائج الدراسة

وتابعت: «تمثلت أبرز نتائج الدراسة على مستوى تطور أساليب الإدارة وتنظيم العمل فى تطوير الكوادر البشرية العاملة بها وإلمامهم بأحدث مستجدات العمل الصحفي على مستوى العالم، وعلى المستوى التحريري والمهني إتاحة إمكانية العمل عن بعد حيث ينقل المحرر ما يحصل عليه من أخبار الميدان والاعتماد على الفنون الصحفية الحديثة التى تواكب التقدم التكنولوجي والطبيعة المتغيرة للقراء، وعلى المستوى الإعلانى عقد الاتفاقيات المحفزة لتنشيط النشر الإعلاني للمؤسسات التجارية الكبرى وجذب الإعلانات للصحيفة أو الموقع من أجل زيادة الإيرادات وعلى مستوى التحديث التكنولوجى التفاعل متعدد المستويات مع قراء الموقع أو الصحيفة».

وأوضحت النتائج أن أبرز سياسات الإصلاح وإعادة الهيكلة التي تتبعها المؤسسات الصحفية التي يعمل بها الصحفيون عينة الدراسة توسيع قاعدة الاستثمار من خلال تطبيق برامج للشراكة المالية بين المؤسسات الصحفية والمؤسسات التجارية بهدف مصادر تمويلية بديلة، يليه توفير بدائل لزيادة عائدات المطبوعات الورقية من خلال التسويق الفعال لبيع النسخ المطبوعة وتوفير مساحة إعلانية أكبر للمعلنين في الصحف وتطوير المضامين والسياسات التحريرية بحيث تعكس الجوانب التحريرية اهتمامات ومصالح القراء والمستهلكين وتعبر عن مشاكلهم واحتياجاتهم و الاعتماد على أصحاب الخبرات الإدارية والاقتصادية في تطوير العمل الصحفي داخل المؤسسة وتحقيق الاندماج بين الوسيط التقليدي والرقمي والتوجه نحو رقمنه غرف الأخبار.