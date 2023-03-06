اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. صلاح The Egyptian King
كتب:
محمود البدوي
08:58 م | الإثنين 06 مارس 2023
عدد الوطن غدًا
تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- «السيسي» يوجه بإقامة مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية في الدلتا الجديدة لاستيعاب الزيادة السكانية وتوفير فرص العمل
- «العفو الرئاسي»: الإفراج عن دفعة جديدة تضم 30 شخصا من المحبوسين احتياطيا
- الكاريكاتير.. فن يقاوم «طوفان الألش»
- «ملخ الولادة».. «شلل» من أول دقيقة في الحياة
- سيناريوهات المستقبل الاقتصادي
- «كتف في كتف» أكبر مبادرة في تاريخ مصر للتكافل ودعم الأكثر احتياجا بالمحافظات
- «فيتش» تتوقع قيادة مصر نمو البتروكيماويات في أفريقيا على المدى المتوسط
الصفحة الثانية
- «حياة كريمة»: 943 مشروعا في «زفتى» بالغربية باستثمارات 4 مليارات جنيه
- «التموين»: احتياطي زيت «البطاقات» يكفي 5 أشهر.. وسعر الزجاجة 25 جنيها
- القوات المسلحة: زيارة لأطفال «قادرون باختلاف» لوحدات الجيش الثاني
- و«الدفاع الشعبي» تنظم تدريبين لإدارة الأزمات بالغربية وأسيوط
- «النقل»: القطار الكهربائي السريع يدعم التنمية الزراعية والعمرانية والسياحية
- «الإسكان»: إنجاز وحدات مبادرة سكن كل المصريين بـ«العاشر» في التوقيتات المحدّدة
- «الشنباب» قرية تستعد لرمضان بلحوم وسلع غذائية للفقراء
الصفحة الثالثة
- «اقتصادية القناة» تبحث الفرص الاستثمارية مع شركات بريطانية
- «الملا»: فرص مصرية واعدة في صناعة البترول والغاز
- «التعليم العالي»: توجيهات رئاسية بالاهتمام بـ«محو الأمية»
- «عباس» يدعو المجتمع الدولي لوقف الإرهاب الإسرائيلي
- «التعليم»: القيادة السياسية مهتمة باكتشاف ورعاية الموهوبين
- اكتشاف تمثال «أبو الهول» بجوار معبد «دندرة»
- ياسمين فؤاد: القضاء يلعب دورا مهما في حماية البيئة
- «المحاربين القدماء»: القوات المسلحة حريصة على دعم أسر الشهداء والمصابين
الصفحة الرابعة
- مصر أمام «الأمم المتحدة»: حريصون على إطلاق استراتيجية وطنية للغذاء والتغذية لتحقيق الاستثمار في الصحة العامة
- «أيقونة النجاح».. المرأة المصرية تعيش العصر الذهبي في «الجمهورية الجديدة»
- الحكومة: سيناريوهات مستقبلية للتعامل مع الوضع الاقتصادي خلال عامين
الصفحة الخامسة
- «شلل إيرب» أو «ملخ الولادة».. معاناة منذ الطفولة والسبب «خطأ طبي»
- «عادل» حادث سير غيَّر حياته: «أثّر على حياتي اليومية»
- «نور» تحدّت إصابتها بـ«البوكسينج وكرة الريشة».. مفيش مستحيل
- «عائشة» مصابة بـ«شلل إيرب» لتعسر الولادة: تجربة عايزة صبر
- استشاري جراحة يد: طفل من كل 10 آلاف يصاب بـ«شلل إيرب».. وحوادث السير أكثر الأسباب انتشارا في مصر
الصفحة السادسة
- الكاريكاتير .. فن يقاوم طوفان «الألش»
- فنانون: الارتقاء بالكاريكاتير ينقذه من الاندثار.. والأمل في الشباب
- الرسام العالمي: أعتز بـ«بيكاسو الشرق» وأنصح الشباب بتطوير مهاراتهم
- رئيس «المصرية للكاريكاتير»: نحمي تراث الرواد.. ولدينا 19 ألف لوحة نادرة لهم
الصفحة السابعة
- «تاو» تحت الحصار.. الأهلي في مواجهة صعبة أمام المقاولون.. غيابات وتعديلات في التشكيل.. و«المربع الذهبي» يزيد من صعوبة اللقاء
- الفرصة الأخيرة .. «لا تهاون مع الأخطاء»
- «الحكام» فى قبضة «بيريرا».. تغييرات منتظرة.. وجولة استكشافية للبرتغالى
- الزمالك في محطة الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا
- «الونش وفتوح» في الصورة.. و«صبحي» في مكانه
- «صراع البقاء».. إصابة مؤثرة لدورتموند قبل مهمة تشيلسي.. جراهام بوتر في خطر.. و«الريمونتادا» تنتظر بروج أمام بنفيكا
الصفحة الثامنة
- صلاح The Egyptian King