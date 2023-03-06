اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. صلاح The Egyptian King

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «السيسي» يوجه بإقامة مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية في الدلتا الجديدة لاستيعاب الزيادة السكانية وتوفير فرص العمل

- «العفو الرئاسي»: الإفراج عن دفعة جديدة تضم 30 شخصا من المحبوسين احتياطيا

- الكاريكاتير.. فن يقاوم «طوفان الألش»

- «ملخ الولادة».. «شلل» من أول دقيقة في الحياة

- سيناريوهات المستقبل الاقتصادي

- «كتف في كتف» أكبر مبادرة في تاريخ مصر للتكافل ودعم الأكثر احتياجا بالمحافظات

- «فيتش» تتوقع قيادة مصر نمو البتروكيماويات في أفريقيا على المدى المتوسط

الصفحة الثانية

- «حياة كريمة»: 943 مشروعا في «زفتى» بالغربية باستثمارات 4 مليارات جنيه

- «التموين»: احتياطي زيت «البطاقات» يكفي 5 أشهر.. وسعر الزجاجة 25 جنيها

- القوات المسلحة: زيارة لأطفال «قادرون باختلاف» لوحدات الجيش الثاني

- و«الدفاع الشعبي» تنظم تدريبين لإدارة الأزمات بالغربية وأسيوط

- «النقل»: القطار الكهربائي السريع يدعم التنمية الزراعية والعمرانية والسياحية

- «الإسكان»: إنجاز وحدات مبادرة سكن كل المصريين بـ«العاشر» في التوقيتات المحدّدة

- «الشنباب» قرية تستعد لرمضان بلحوم وسلع غذائية للفقراء

الصفحة الثالثة

- «اقتصادية القناة» تبحث الفرص الاستثمارية مع شركات بريطانية

- «الملا»: فرص مصرية واعدة في صناعة البترول والغاز

- «التعليم العالي»: توجيهات رئاسية بالاهتمام بـ«محو الأمية»

- «عباس» يدعو المجتمع الدولي لوقف الإرهاب الإسرائيلي

- «التعليم»: القيادة السياسية مهتمة باكتشاف ورعاية الموهوبين

- اكتشاف تمثال «أبو الهول» بجوار معبد «دندرة»

- ياسمين فؤاد: القضاء يلعب دورا مهما في حماية البيئة

- «المحاربين القدماء»: القوات المسلحة حريصة على دعم أسر الشهداء والمصابين

الصفحة الرابعة

- مصر أمام «الأمم المتحدة»: حريصون على إطلاق استراتيجية وطنية للغذاء والتغذية لتحقيق الاستثمار في الصحة العامة

- «أيقونة النجاح».. المرأة المصرية تعيش العصر الذهبي في «الجمهورية الجديدة»

- الحكومة: سيناريوهات مستقبلية للتعامل مع الوضع الاقتصادي خلال عامين

الصفحة الخامسة

- «شلل إيرب» أو «ملخ الولادة».. معاناة منذ الطفولة والسبب «خطأ طبي»

- «عادل» حادث سير غيَّر حياته: «أثّر على حياتي اليومية»

- «نور» تحدّت إصابتها بـ«البوكسينج وكرة الريشة».. مفيش مستحيل

- «عائشة» مصابة بـ«شلل إيرب» لتعسر الولادة: تجربة عايزة صبر

- استشاري جراحة يد: طفل من كل 10 آلاف يصاب بـ«شلل إيرب».. وحوادث السير أكثر الأسباب انتشارا في مصر

الصفحة السادسة

- الكاريكاتير .. فن يقاوم طوفان «الألش»

- فنانون: الارتقاء بالكاريكاتير ينقذه من الاندثار.. والأمل في الشباب

- الرسام العالمي: أعتز بـ«بيكاسو الشرق» وأنصح الشباب بتطوير مهاراتهم

- رئيس «المصرية للكاريكاتير»: نحمي تراث الرواد.. ولدينا 19 ألف لوحة نادرة لهم

الصفحة السابعة

- «تاو» تحت الحصار.. الأهلي في مواجهة صعبة أمام المقاولون.. غيابات وتعديلات في التشكيل.. و«المربع الذهبي» يزيد من صعوبة اللقاء

- الفرصة الأخيرة .. «لا تهاون مع الأخطاء»

- «الحكام» فى قبضة «بيريرا».. تغييرات منتظرة.. وجولة استكشافية للبرتغالى

- الزمالك في محطة الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا

- «الونش وفتوح» في الصورة.. و«صبحي» في مكانه

- «صراع البقاء».. إصابة مؤثرة لدورتموند قبل مهمة تشيلسي.. جراهام بوتر في خطر.. و«الريمونتادا» تنتظر بروج أمام بنفيكا

الصفحة الثامنة

- صلاح The Egyptian King