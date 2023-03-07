وكيل أوقاف القليوبية: «تحويل القبلة» درس مهم للشباب في حب الوطن

استقبل كل من الدكتور ناصر الجيزاوي والدكتور تامر سمير نائبا رئيس جامعة بنها الشيخ صفوت أبوالسعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية حيث قام فضيلته بإلقاء ندوة عن الوعى المستفاد من تحويل القبلة.

الكمالات الإنسانية والأخلاقية والروحية

أشار وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية إلى الكمالات الإنسانية والأخلاقية والروحية التي توافرت في الشخصية المحمدية الشريفة التي جعلت التجاوب والإجابة الإلهية لكل المرادات والخواطر التي كانت في صدر وقلب سيدنا رسول الله فكان تحويل القبلة جبرا لخاطر النبي الكريم (فلنولينك قبلة ترضاها).

أهمية الوطن للدين وللإنسان

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف إلى معنى آخر يظهر جليًا وبوضوح فى تحويل القبلة وهو ارتباط الرسول صلى الله عليه وسلم بوطنه وأرضه وقبلة أبيه إبراهيم عليه السلام، بما يؤكد أهمية الوطن للدين وللإنسان ليقتدي الشباب ويرتبط بهذا المعنى النبيل ناحية وطنه وأرضه.

ثم كان اللقاء والحوار المباشر بين طلبة الجامعة وفضيلته وفتح باب الأسئلة والأفكار التي تدور بأذهان الشباب حيث يأتي ذلك في ظل التعاون القائم بين مديرية الأوقاف وجامعة بنها في مجال التوعية والفعاليات الثقافية والندوات الدينية.