محافظة الإسكندرية تتخذ إجراءات قانونية تجاه 15 كيانا تعليميا وهميا

اتخذت محافظة الإسكندرية إجراءات قانونية تجاه 15 كيانا تعليميا وهميا يدعون منح شهادات على خلاف الحقيقة ما يجعلها قضية نصب وتحايل على المواطنين.

وبحسب بيان محافظة الإسكندرية مساء اليوم، فإنه في ضوء التقارير الواردة عن انتشار عدد من الكيانات التعليمية غير المعتمدة التي تدعى تبعيتها لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي وتدعي منح شهادات معتمدة على خلاف الحقيقة.

محافظة الإسكندرية تهيب عدم التعامل مع تلك الكيانات

وأهابت محافظة الإسكندرية المواطنين عدم التعامل مع هذه الكيانات الوهمية، أو أي كيانات أخرى، إلاً بعد التأكد من الوزارات المعنية حتى لا يقعوا فريسة لهذه الكيانات، وقامت محافظة الإسكندرية باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد هذه الكيانات الوهمية تنسيقا والوزارات المعنية، وأشار بيان محافظة الإسكندرية إلى أن هذه الكيانات تتمثل في الآتي: